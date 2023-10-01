Сауль Альварес победил Джермелла Чарло единогласным решением судей

Теги Сауль Альварес бокс Джермелл Чарло Канело Альварес - Джермелл Чарло Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе прошел вечер бокса, в главном событии которого состоялся бой за абсолютное чемпионство в суперсреднем весе между Саулем Альваресом и Джермеллом Чарло.

Бой продлился все 12 раундов. Канело победил единогласным решением судей – 119-108, 118-109, 118-109. Под этот поединок Чарло поднялся на две весовые категории и сразу проиграл.

Канело сохранил статус абсолютного чемпиона в суперсреднем весе. До этого он успешно провел две защиты против Джона Райдера и Геннадия Головкина.

Канело сломался после поражения от Бивола: не побеждал нокаутом два года и много пропускает. Кризис?

Братья Чарло – семейная суперсила. Конкурировали с детства, не общаются, а отец делал на них ставки

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17 комментариев

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Евгений Цыбульников
Очень свежо смотрелся Канело! Красава
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PokaNeBatya
в одну калитку рыжий переиграл
+6
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Nairi Mirzoyan
Разминочный бой. Канело стал выглядит намного лучше чем в предыдущих боях.
+6
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as009595@icloud.com
Изначально был миссматч, не знаю почему некоторые верили в Чарло, человек поднялся на две категории и шансов быть не могло, если Ба наоборот Канело спустился то тогда бы шансы были
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Андрей Макаров
Ответ Деревянная рука
Рыжий хорошо боксирует против тех кто испуганно жмётся к канатам или стоит на месте.Как только соперник подвижен и выбрасывает удары у мекса возникают проблемы.Всё таки этот бой очередной раз показал на сколько Бивол топ
Бивол конечно топ, но Канело полез далеко не в свой вес, отсюда и возникли проблемы
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Vladimir Gubanov
Я начал смотреть бой с середины 5-го раунда. И до самого конца Чарло боксировал с рыжим одной рукой - левой. Видимо какая-то травма мешала, только в 12-м раунде он пару-тройку раз бил, и то, очень слабо. Соответственно бой получился не таким интересным, как ожидали. Рыжий не тот боксер, которого можно победить одной рукой. И когда он просек проблемы Чарло, то совершенно не боялся его, бил не торопясь, но уверенно с любой дистанции.
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Деревянная рука
Предсказуемо.Очередной соперник,который вышел испуганным в ринг
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Chep82
Единственное что показал Чарло: халат и шорты 🩳!!!
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Евгений Лаптев
Без вариантов. С таким планом как у Чарло Канело не победить. Повезло еще что выстоял весь бой.
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Дядя Санжар
Не впечатлил Чарло..
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Makhasamatman Buch
Не накоутировал, удары Канело уже не такие мощные, с Биволом реванша наверное точно не будет
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Деревянная рука
Рыжий хорошо боксирует против тех кто испуганно жмётся к канатам или стоит на месте.Как только соперник подвижен и выбрасывает удары у мекса возникают проблемы.Всё таки этот бой очередной раз показал на сколько Бивол топ
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trof
Чарло бросался в клинч в первых семи раундах как человек после выхода после десятки усиленного режима к жене
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Анатолий Magicbrain
Ну вот, а говорили, что если в первых раундах Канело не нокаутирует Чарло, то дальше у него будут проблемы, а он взял и четко все 12 раундов отработал
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omsk1716
Ответ Vladimir Gubanov
Я начал смотреть бой с середины 5-го раунда. И до самого конца Чарло боксировал с рыжим одной рукой - левой. Видимо какая-то травма мешала, только в 12-м раунде он пару-тройку раз бил, и то, очень слабо. Соответственно бой получился не таким интересным, как ожидали. Рыжий не тот боксер, которого можно победить одной рукой. И когда он просек проблемы Чарло, то совершенно не боялся его, бил не торопясь, но уверенно с любой дистанции.
Бой не смотрел, но у Канело есть такая фишка, бить по плечам, чтобы выключить руку противника. Возможно именно это и произошло
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