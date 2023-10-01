Сауль Альварес победил Джермелла Чарло единогласным решением судей

В Лас-Вегасе прошел вечер бокса, в главном событии которого состоялся бой за абсолютное чемпионство в суперсреднем весе между и .

Бой продлился все 12 раундов. Канело победил единогласным решением судей – 119-108, 118-109, 118-109. Под этот поединок Чарло поднялся на две весовые категории и сразу проиграл.

Канело сохранил статус абсолютного чемпиона в суперсреднем весе. До этого он успешно провел две защиты против Джона Райдера и Геннадия Головкина.

Канело сломался после поражения от Бивола: не побеждал нокаутом два года и много пропускает. Кризис?

Братья Чарло – семейная суперсила. Конкурировали с детства, не общаются, а отец делал на них ставки