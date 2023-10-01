Сауль Альварес победил Джермелла Чарло единогласным решением судей
В Лас-Вегасе прошел вечер бокса, в главном событии которого состоялся бой за абсолютное чемпионство в суперсреднем весе между Саулем Альваресом и Джермеллом Чарло.
Бой продлился все 12 раундов. Канело победил единогласным решением судей – 119-108, 118-109, 118-109. Под этот поединок Чарло поднялся на две весовые категории и сразу проиграл.
Канело сохранил статус абсолютного чемпиона в суперсреднем весе. До этого он успешно провел две защиты против Джона Райдера и Геннадия Головкина.
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