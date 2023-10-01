Сауль Альварес – о победе над Чарло: «Этот Канело – никто не может его победить»

Теги Сауль Альварес бокс Канело Альварес - Джермелл Чарло Бокс/MMA/UFC

Сауль Альварес прокомментировал победу над Джермеллом Чарло.

«Этот Канело – никто не может победить этого Канело. Черт, я так люблю бокс, бокс – это моя жизнь», – сказал Сауль Альварес после боя.

В ночь на 1 октября Альварес единогласным решением судей победил Джермелла Чарло и сохранил статус абсолютного чемпиона в полусреднем весе.

Канело сломался после поражения от Бивола: не побеждал нокаутом два года и много пропускает. Кризис?

Братья Чарло – семейная суперсила. Конкурировали с детства, не общаются, а отец делал на них ставки

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5 комментариев

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PatologoanatoM
Никто кроме Дима Бивол😂
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Гулжигит Маликов
Биволу позвони
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Евгений Лаптев
Бой с Биволом в полусреднем весе, и все пояса Канело на кону, докажет истинное величие Сауля
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Деревянная рука
Так ставь ремни на бой с Биволом раз так уверен
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Гулжигит Маликов
Ответ PatologoanatoM
Никто кроме Дима Бивол😂
конечно
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