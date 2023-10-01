Сауль Альварес – о победе над Чарло: «Этот Канело – никто не может его победить»

Сауль Альварес прокомментировал победу над Джермеллом Чарло.

«Этот Канело – никто не может победить этого Канело. Черт, я так люблю бокс, бокс – это моя жизнь», – сказал после боя.

В ночь на 1 октября Альварес единогласным решением судей победил Джермелла Чарло и сохранил статус абсолютного чемпиона в полусреднем весе.

Канело сломался после поражения от Бивола: не побеждал нокаутом два года и много пропускает. Кризис?

Братья Чарло – семейная суперсила. Конкурировали с детства, не общаются, а отец делал на них ставки