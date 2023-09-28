Канело отрицает спад в карьере: «Так считают глупцы. У меня были травмы»

Сауль Альварес назвал глупцами тех, кто считает, что он пошел на спад.

«Кто-то говорит о моем спаде? Думаю, они глупы. У меня были травмы, из-за чего я немного замедлился, потому что я не мог тренироваться на 100%. Но подождите до 1 октября», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес.

В ночь на 1 октября Альварес подерется с за титул абсолютного чемпиона в суперсреднем весе.

Канело – о поражении Биволу: «Я был травмирован и не должен был драться. Это глубоко повлияло на меня. Я просто лучше его»

Канело сломался после поражения от Бивола: не побеждал нокаутом два года и много пропускает. Кризис?