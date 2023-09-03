Ган ждет ухода Джонса и Миочича на пенсию: «Это новая эра для тяжелого дивизиона»

Сирил Ган заявил, что тяжелый дивизион UFC находится на пороге новой эры.

«Это новая эра для тяжелого дивизиона, есть серьезные признаки того. Мы ждем большого титульника с участием двоих величайших бойцов. Возможно, они уйдут на пенсию.

Поэтому хорошее дело для меня – вернуться. Сегодня я должен был блеснуть и доказать, что я еще здесь, и я хочу вернуться к титульной борьбе. Посмотрим. Просто посмотрим», – сказал бывший временный чемпион UFC Сирил Ган.

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