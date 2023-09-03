Ган ждет ухода Джонса и Миочича на пенсию: «Это новая эра для тяжелого дивизиона»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Сирил Ган Джонс - Миочич Бокс/MMA/UFC

Сирил Ган заявил, что тяжелый дивизион UFC находится на пороге новой эры.

«Это новая эра для тяжелого дивизиона, есть серьезные признаки того. Мы ждем большого титульника с участием двоих величайших бойцов. Возможно, они уйдут на пенсию.

Поэтому хорошее дело для меня – вернуться. Сегодня я должен был блеснуть и доказать, что я еще здесь, и я хочу вернуться к титульной борьбе. Посмотрим. Просто посмотрим», – сказал бывший временный чемпион UFC Сирил Ган.

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11 комментариев

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Александр Степанов
Ответ oka79410
человек с характером попросил бы реванш у джонса, но не эта бесхребетная гора мышц. человеку с трехлетним простоем проиграть за считанные секунды.
Человек с 3х летним простоем один из величайших бойцов в истории, а не условный Спивак с 3х летним простоем. Джонса есть Джонс, его очень тяжело побить и пока никому не удалось
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Мистер Биспинг
Ответ oka79410
человек с характером попросил бы реванш у джонса, но не эта бесхребетная гора мышц. человеку с трехлетним простоем проиграть за считанные секунды.
Советую брать информацию из оригинальных источников, чтобы не делать таких безосновательных выводов)

Ган в интервью сказал, что очень хотел бы реванш с Джонсом. Здесь его спросили, что он ждет от боя в ноябре и он констатировал, что оба бойца могут завершить карьеру.

Редакторы спортс решили добавить эмоцию от себя и написали, что Ган ждет когда они завершат карьеру)
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Мистер Биспинг
Ответ Max Madov
Позор какой-то. Какая еще новая эра?! Новая эра, это когда вы их превзошли, а вы тупо как шакалы ждете пока они уйдут, чтобы занять их места.
Лол, остынь друг.

Джонс же сам отказывается драться с Павловичем и Аспиналом так как хочет громких имен.
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Мяти
Мне нравится Ган. Ровный пацан, без понтов, рассудительный, пытается доказать все делом в октагоне.
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oka79410
человек с характером попросил бы реванш у джонса, но не эта бесхребетная гора мышц. человеку с трехлетним простоем проиграть за считанные секунды.
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Ват-сон
не знаю как кому, но мне эта "новая эра" без Нгану видится довольно бледной
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Александр Вета
Ответ oka79410
человек с характером попросил бы реванш у джонса, но не эта бесхребетная гора мышц. человеку с трехлетним простоем проиграть за считанные секунды.
Все покпжет бой в ноябре
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