Тайсон Фьюри: «Если кто-то и сможет побить Джонса, то это будет Аспинэлл»

Теги MMA Тайсон Фьюри Джон Джонс Том Аспинэлл Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри считает, что Том Аспинэлл может победить Джона Джонса.

«Джонс – это Тайсон Фьюри мира ММА. Его невозможно победить. Он считается величайшим бойцом всех времен. Даже не знаю, кто сможет выиграть у него.

С другой стороны, никто не верил, что Владимира Кличко можно побить. А потом я победил его. Думаю, если кто-то и сможет выиграть у Джонса, то это будет Том Аспинэлл. Никто другой», – сказал чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Тайсон Фьюри: «Хочу возглавить список Forbes и сняться в голливудском фильме. В боксе я уже всего добился»

Том Аспинэлл: «Представьте, что будет, если Миочич победит Джонса. В него никто не верит»

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2 комментария

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факты про футбол
Про Джонса он всё верно сказал, Он GOAT в своем виде спорта и тем более в Тяжеловесах, но сам Фьяри не лучший даже в своем поколение в своем же весе. Усик все ещё ждёт боя.
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Juninho P.
авторитетное мнение
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0
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