Тайсон Фьюри: «Если кто-то и сможет побить Джонса, то это будет Аспинэлл»

Тайсон Фьюри считает, что Том Аспинэлл может победить Джона Джонса.

« – это Тайсон Фьюри мира ММА. Его невозможно победить. Он считается величайшим бойцом всех времен. Даже не знаю, кто сможет выиграть у него.

С другой стороны, никто не верил, что можно побить. А потом я победил его. Думаю, если кто-то и сможет выиграть у Джонса, то это будет . Никто другой», – сказал чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Тайсон Фьюри: «Хочу возглавить список Forbes и сняться в голливудском фильме. В боксе я уже всего добился»

Том Аспинэлл: «Представьте, что будет, если Миочич победит Джонса. В него никто не верит»