Что почитать про бой Канело – Джермелл Чарло на Sports.ru?

В ночь на 1 октября в Лас-Вегасе пройдет бой за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе между и .

Турнир начнется в 03:00 по московскому времени. Официальной трансляции в России не будет. Следить за ходом ивента – здесь.

Братья Чарло – семейная суперсила. Конкурировали с детства, не общаются, а отец делал на них ставки

«До бокса братья Чарло увлекались футболом и баскетболом, но с раннего детства их отец Кевин Чарло воспитывал сыновей как бойцов. Он отправлял их на уличные драки в перчатках и ставил на них деньги, хотя тогда близнецы еще не занимались боксом.

«Это похоже на то, как если бы мы встречались во дворе домов, надевали перчатки, и любой родитель мог поставить на своего ребенка. Так мой отец зарабатывал на жизнь. Мы с братом были жеребцами, которые могли пройти любого в этом возрасте, от пяти до семи лет», – вспоминал Джермелл Чарло».

Новый соперник Канело поднялся на две весовые и не дрался больше года. У Чарло нет шансов?

«Чарло дерется не в своем весе, а прыгает сразу на две категории (из 69 кг в 76). Тренер Деррик Джеймс не хочет, чтобы его боец был слишком тяжелым, и говорит, что Чарло ограничится 73-74 кг. Но это все равно очень большая разница, и у Чарло нет времени провести бой с проходным соперником и привыкнуть к новому весу.

Выдержит ли Чарло удары суперсредневеса? Сохранит ли Чарло собственную мощь? Будет он быстрее соперника или, наоборот, замедлится из-за набранной массы? Слишком много в этом бою зависит от того, как Чарло адаптируется ко второму среднему весу.

Зато другой фактор точно говорит против него – последний раз Чарло выходил на ринг в мае-2022. Почти полтора года простоя перед главным боем в карьере, тогда как Канело боксировал всего пять месяцев назад. Это может сыграть решающую роль».

Канело сломался после поражения от Бивола: не побеждал нокаутом два года и много пропускает. Кризис?

«Канело провел 18 лет на профессиональном ринге и сменил пять весовых. Возможно, это привело к спаду. Вот что сказал Канело в ответ на критику: «Понимаю, что говорят люди, и я согласен. Я не выглядел лучшим образом в последних двух поединках. Знаю, в чем причина, и готов к следующему бою». Канело ссылался на то, что еще не до конца восстановился после операции.

Но причины могут быть и в другом: Альварес боксирует на профессиональном ринге с 15 лет, он провел 63 поединка и побывал в серьезных битвах. Возможно, он просто изнашивается быстрее, чем усредненный современный боксер. Важным фактором могли стать и прыжки в весе. Многие боксеры, которые поднимались по категориям, а потом спускались назад, выглядели куда слабее. Самый наглядный пример – Рой Джонс-младший».

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