Фрэнк Уоррен: «Апелляция Дюбуа не повлияет на бой Усика и Фьюри. Поединок должен пройти в начале 2024-го»

Теги Фрэнк Уоррен Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Даниэль Дюбуа Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Фрэнк Уоррен сообщил, что бой между Усиком и Фьюри состоится в начале 2024 года.

«Повлияет ли апелляция Даниэля Дюбуа на бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри? Нет.

Мы говорили о том, чтобы провести поединок в начале следующего года – это все еще остается в планах», – заявил промоутер Фрэнк Уоррен.

Усик доказал, что возраст, простой и габариты для него не проблема. Но был уязвим в ударах по корпусу

Фрэнк Уоррен: «У Дюбуа украли победу. Удар пришелся по резинке трусов»

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