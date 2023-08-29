Фрэнк Уоррен: «Апелляция Дюбуа не повлияет на бой Усика и Фьюри. Поединок должен пройти в начале 2024-го»

Фрэнк Уоррен сообщил, что бой между Усиком и Фьюри состоится в начале 2024 года.

«Повлияет ли апелляция на бой между и ? Нет.

Мы говорили о том, чтобы провести поединок в начале следующего года – это все еще остается в планах», – заявил промоутер Фрэнк Уоррен.

Усик доказал, что возраст, простой и габариты для него не проблема. Но был уязвим в ударах по корпусу

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