Фрэнк Уоррен: «Апелляция Дюбуа не повлияет на бой Усика и Фьюри. Поединок должен пройти в начале 2024-го»
Фрэнк Уоррен сообщил, что бой между Усиком и Фьюри состоится в начале 2024 года.
«Повлияет ли апелляция Даниэля Дюбуа на бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри? Нет.
Мы говорили о том, чтобы провести поединок в начале следующего года – это все еще остается в планах», – заявил промоутер Фрэнк Уоррен.
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