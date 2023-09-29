Тайсон Фьюри: «Усик – уродец со щербатой улыбкой. У него нет никакой харизмы»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри жестко высказался в адрес Александра Усика.

«Если будут деньги, то бой состоится. Почему я должен драться с ним, если мне за это не заплатят? Усик – уродец со щербатой улыбкой. У него нет никакой харизмы, он вдвое меньше меня. Ему нечего терять, а я ничего не получу.

Если Усик проиграет, то люди скажут: «Фьюри побил средневеса». Но если он победит, то впишет в свое резюме имя легендарного Тайсона Фьюри.

Ему предлагали подраться со мной на «Уэмбли». Он мог получить хорошие деньги, но его команда отказалась. Они сбежали, потому что хотели заработать еще больше», – сказал чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

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11 комментариев

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Alex1104
Если не обращать внимания на личные выпады, то по сути он прав. Он аккумулирует значительно больше денег, чем Усик, должен и получить больше.
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Alexandr Volkov
У Усика достижений в боксе напорядок больше чем у тебя
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LeviC.26
«Ему нечего терять, а я ничего не получу» - дешевый популизм от Фьюри.

Во-первых это возможность стать абсолютным чемпионом мира в супертяжах, что всегда считалось самой престижной наградой в боксе.
Во-вторых это огромные деньги, больше чем с бревном Нганну, на которого всем плевать, он даже не боксер. Ну и победа над Усиком для наследия куда лучше, чем победа над непонятно кем.

Позорный чемп. Надеюсь лишат титула.
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Арни Терминатор
очкошник
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LeviC.26
Ответ Alex1104
Если не обращать внимания на личные выпады, то по сути он прав. Он аккумулирует значительно больше денег, чем Усик, должен и получить больше.
70 на 30 для боя за абсолют это и так унизительные цифры для Усика, на которые он пошел. А Фьюри отказался.
Это не защита титула, где можно предложить претенденту драться за мешок картошки.
Фьюри просто смешон.
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Owen_the_Simple
Ну так-то он прав.
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Джанлука Нальюка
Фьюри тоже не красавец, мягко говоря
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Андрей Зборовский
Ответ Rahym Hommadow
зачем драться: Потому что боишься Мудак или гонорар не устраивает
Дерутся возле палатки, а в ринге боксируют.
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Rahym Hommadow
Ответ Андрей Зборовский
Дерутся возле палатки, а в ринге боксируют.
Да нуу тогда напишите эт в сторис Фюри может он сам как-нибудь разбирается драться или боксироват
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