Тайсон Фьюри: «Усик – уродец со щербатой улыбкой. У него нет никакой харизмы»
Тайсон Фьюри жестко высказался в адрес Александра Усика.
«Если будут деньги, то бой состоится. Почему я должен драться с ним, если мне за это не заплатят? Усик – уродец со щербатой улыбкой. У него нет никакой харизмы, он вдвое меньше меня. Ему нечего терять, а я ничего не получу.
Если Усик проиграет, то люди скажут: «Фьюри побил средневеса». Но если он победит, то впишет в свое резюме имя легендарного Тайсона Фьюри.
Ему предлагали подраться со мной на «Уэмбли». Он мог получить хорошие деньги, но его команда отказалась. Они сбежали, потому что хотели заработать еще больше», – сказал чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.
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Во-первых это возможность стать абсолютным чемпионом мира в супертяжах, что всегда считалось самой престижной наградой в боксе.
Во-вторых это огромные деньги, больше чем с бревном Нганну, на которого всем плевать, он даже не боксер. Ну и победа над Усиком для наследия куда лучше, чем победа над непонятно кем.
Позорный чемп. Надеюсь лишат титула.
Это не защита титула, где можно предложить претенденту драться за мешок картошки.
Фьюри просто смешон.