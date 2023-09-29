Тайсон Фьюри: «Усик – уродец со щербатой улыбкой. У него нет никакой харизмы»

Тайсон Фьюри жестко высказался в адрес Александра Усика.

«Если будут деньги, то бой состоится. Почему я должен драться с ним, если мне за это не заплатят? Усик – уродец со щербатой улыбкой. У него нет никакой харизмы, он вдвое меньше меня. Ему нечего терять, а я ничего не получу.

Если Усик проиграет, то люди скажут: «Фьюри побил средневеса». Но если он победит, то впишет в свое резюме имя легендарного Тайсона Фьюри.

Ему предлагали подраться со мной на «Уэмбли». Он мог получить хорошие деньги, но его команда отказалась. Они сбежали, потому что хотели заработать еще больше», – сказал чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

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