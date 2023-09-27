Волков – о следующем поединке: «Скорее всего, подерусь в начале 2024 года»

Александр Волков рассказал, когда может состояться его следующий бой.

«Были ли разговоры о следующем поединке? Пока что нет. Пока непонятно, что будет с другими боями. Мне кажется, до конца года поединок у меня вряд ли состоится.

Скорее всего, это будет не конец этого года, а начало следующего», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

10 сентября Волков (37-10) победил удушающим приемом во втором раунде. Бой прошел в соглавном событии UFC 293.

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