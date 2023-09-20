Александр Волков: «Пока остальные проигрывали, я учился. Наступило мое время!»

Александр Волков обратился к подписчикам после третьей подряд победы.

«Три последних боя я закончил досрочно уверенными победами. Чувствую себя сильным как никогда. Пока остальные проигрывали, я учился.

Можете верить, а можете нет, но сейчас наступило мое время! Кого мне вызвать на поединок следующим?» – написал в соцсетях тяжеловес UFC Александр Волков.

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