Дос Сантос – о Павловиче: «Он станет звездой и будет доминировать в тяжелом дивизионе»
Джуниор Дос Сантос считает, что Сергей Павлович станет звездой UFC.
«У меня была возможность потренироваться с Павловичем – он очень жесткий. Его будут бояться. Он станет звездой и будет доминировать в тяжелом дивизионе.
С каждым днем он становится все лучше. Павлович чертовски хорош», – сказал экс-чемпион UFC Джуниор Дос Сантос.
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