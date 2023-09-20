Дос Сантос – о Павловиче: «Он станет звездой и будет доминировать в тяжелом дивизионе»

Джуниор Дос Сантос считает, что Сергей Павлович станет звездой UFC.

«У меня была возможность потренироваться с – он очень жесткий. Его будут бояться. Он станет звездой и будет доминировать в тяжелом дивизионе.

С каждым днем он становится все лучше. Павлович чертовски хорош», – сказал экс-чемпион UFC Джуниор Дос Сантос.

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