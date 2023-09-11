Александр Волков: «Хотел бы бой с Павловичем. Но меня устроит и вариант с Миочичем или Джонсом»

Теги UFC MMA Александр Волков Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Александр Волков заявил, что хочет получить претендентский поединок .

«Я реабилитировался за поражения, провел три досрочные победы. Можно сказать, что я уже ветеран UFC, это был мой 15-й бой. Сейчас буду занимать где-то пятую-шестую строчку в рейтинге. Это нормальная практика, когда такие бойцы дерутся за пояс.

Понимаю, что там ребята ждут, тот же Павлович ждет, но у Гана шанс уже был, Аспинэлл тоже ждет поединка, но у него нет длинной победной серии. Вполне логично было бы нам с Сергеем сделать бой между собой. Мне также понравился расклад, при котором я бы подрался с Джонсом или Миочичем.

Не буду фантазировать, понимаю, что это организовать сейчас сложно будет, но это тоже один из возможных вариантов. Ну, а так, меня устроит любой бой с соперником, который стоит выше меня в рейтинге. Единственное, хотелось бы иметь гарантии, что если будет бой с Павловичем, то победитель выходил бы уже на бой с чемпионом. Мне бы не хотелось драться с Павловичем просто так», – заявил боец UFC Александр Волков.

Напомним, что Волков победил Тая Туивасу в соглавном событии турнира UFC 293, который прошел в ночь на 10 сентября в Сиднее (Австралия).

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5 комментариев

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Вася Енотов
Для реабилитации всё-таки нужно провести реванш с Блейдсом, Аспиналлом или Ганом. А то слишком уж разгромно проиграл, особенно первым двум.
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barcelonistas
Титульник сейчас даже обсуждать нелепо, все главные бои с топами проиграны. Реванш с Блейдсом или Аспиналлом, оба выше в рейтинге, и тогда вернётся в претенденты.
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Оскар Муравьёв
Топы изобьют Сашку... Да и постарел уже
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\\\ VORON ///
Ответ Вася Енотов
Для реабилитации всё-таки нужно провести реванш с Блейдсом, Аспиналлом или Ганом. А то слишком уж разгромно проиграл, особенно первым двум.
Разгромно Волков проиграл только Аспиналлу. С Блэйдсом разгромным было только начало (особенно первый раунд), последние 2 раунда с моей точки зрения Волков выиграл. Если поединок будет 5ти раундовым, то у Волкова в реванше шансы есть. С Ганом тоже не было одностороннего избиения. 1 раунд Волков явно выиграл, 2 раунда явно проиграл, 2 раунда были близкими.
Аспиналлу Волков скорее всего опять проиграет, крайне неудобный соперник для всех. Я бы хотел рематч с Ганом - 2 ярких ударника, будет интересно. Но скорее всего с Ганом будет драться Павлович, а Волков с Блэйдсом. Оба поединка будут непростыми для наших бойцов. Хотя Блэйдса могут дать Аспиналлу, чтобы он закрыл поражение по травме, а Волков Алмейду.
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Рома Политов
Ответ Оскар Муравьёв
Топы изобьют Сашку... Да и постарел уже
По моему он сейчас в лучшей форме за карьеру
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