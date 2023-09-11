Александр Волков: «Хотел бы бой с Павловичем. Но меня устроит и вариант с Миочичем или Джонсом»

Александр Волков заявил, что хочет получить претендентский поединок .

«Я реабилитировался за поражения, провел три досрочные победы. Можно сказать, что я уже ветеран UFC, это был мой 15-й бой. Сейчас буду занимать где-то пятую-шестую строчку в рейтинге. Это нормальная практика, когда такие бойцы дерутся за пояс.

Понимаю, что там ребята ждут, тот же Павлович ждет, но у Гана шанс уже был, Аспинэлл тоже ждет поединка, но у него нет длинной победной серии. Вполне логично было бы нам с Сергеем сделать бой между собой. Мне также понравился расклад, при котором я бы подрался с Джонсом или Миочичем.

Не буду фантазировать, понимаю, что это организовать сейчас сложно будет, но это тоже один из возможных вариантов. Ну, а так, меня устроит любой бой с соперником, который стоит выше меня в рейтинге. Единственное, хотелось бы иметь гарантии, что если будет бой с Павловичем, то победитель выходил бы уже на бой с чемпионом. Мне бы не хотелось драться с Павловичем просто так», – заявил боец UFC Александр Волков.

Напомним, что Волков победил Тая Туивасу в соглавном событии турнира UFC 293, который прошел в ночь на 10 сентября в Сиднее (Австралия).

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