Биспинг – о пьяном вождении Адесаньи: «Не защищаю Иззи, но многие садились за руль после бокала пива»
Майкл Биспинг прокомментировал задержание Адесаньи за пьяное вождение.
«Я не защищаю Исраэля Адесанью. Потому что из-за вождения в нетрезвом виде погибают невинные люди. И это отвратительно.
Но давайте будем честны. Думаю, многие могут признаться в том в вождении после бокала пива, думая, что они в порядке», – сказал бывший чемпион UFC Майкл Биспинг.
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