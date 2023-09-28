Биспинг – о пьяном вождении Адесаньи: «Не защищаю Иззи, но многие садились за руль после бокала пива»

Майкл Биспинг прокомментировал задержание Адесаньи за пьяное вождение.

«Я не защищаю Исраэля Адесанью. Потому что из-за вождения в нетрезвом виде погибают невинные люди. И это отвратительно.

Но давайте будем честны. Думаю, многие могут признаться в том в вождении после бокала пива, думая, что они в порядке», – сказал бывший чемпион UFC Майкл Биспинг.

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