Биспинг – о пьяном вождении Адесаньи: «Не защищаю Иззи, но многие садились за руль после бокала пива»

Теги происшествия UFC MMA Майкл Биспинг Исраэль Адесанья Бокс/MMA/UFC

Майкл Биспинг прокомментировал задержание Адесаньи за пьяное вождение.

«Я не защищаю Исраэля Адесанью. Потому что из-за вождения в нетрезвом виде погибают невинные люди. И это отвратительно.

Но давайте будем честны. Думаю, многие могут признаться в том в вождении после бокала пива, думая, что они в порядке», – сказал бывший чемпион UFC Майкл Биспинг.

Исраэль Адесанья признал себя виновным в вождении в нетрезвом виде

Адесанья – о проигрыше Стрикленду: «Это было похоже на страшный сон, Шон не давал войти мне в ритм»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sanek maloi
Бисп всегда был человеком компании гаса (в Англии рынок) сейчас Аспинал и Эдвардс пока чемп, Пимбет сейчас, и кто там работает вообще, будут всякую дичь нести(Кормье и т.п) пока на зп там сидят. Русалку (Ариэль Хельвани), помню сразу уволили, за то что бой анонсировал. Крысы хотят прокачивать на уже почти инвалиде Ферги, всяких жирух. Этот цирк (ваш уфси) все дальше в пропасть. Пошел Pride в записях смотреть на Ютубе, а когда то по НТВ ночью смотрел.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий