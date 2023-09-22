Тайрон Вудли: «Готов вернуться в UFC ради боя с Адесаньей. Он никогда мне не нравился»

Теги UFC MMA Тайрон Вудли Исраэль Адесанья Бокс/MMA/UFC

Тайрон Вудли рассказал, ради какого боя он готов вернуться в UFC.

«Исраэль Адесанья – единственный боец, ради поединка с которым я соглашусь вернуться в октагон. Хочу выбить из него все дерьмо. Он никогда мне не нравился», – сказал экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли.

Вудли покинул промоушен в 2021 году после четырех поражений подряд. После этого он дважды выходил на ринг с блогером Джейком Полом, проиграв оба раза.

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6 комментариев

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GaasJT
Ты уже норм с Джейком Полом выступил.
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Andrey Ivanov
Вудом настолько опозорился за последние пару лет своей карьеры,что пусть в шашки возвращается.
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Cliff Booth
А UFC готово к возвращению бойца, который в последний раз побеждал в 2018 году и с серией из 6 поражений?
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mootoo
Тебя блогер побил
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Чигорин
Просто сказал чушь, чтобы напомнить о себе...
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Ян Дружинин
Давай падай ниже плинтуса и дальше
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