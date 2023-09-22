Тайрон Вудли: «Готов вернуться в UFC ради боя с Адесаньей. Он никогда мне не нравился»
Тайрон Вудли рассказал, ради какого боя он готов вернуться в UFC.
«Исраэль Адесанья – единственный боец, ради поединка с которым я соглашусь вернуться в октагон. Хочу выбить из него все дерьмо. Он никогда мне не нравился», – сказал экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли.
Вудли покинул промоушен в 2021 году после четырех поражений подряд. После этого он дважды выходил на ринг с блогером Джейком Полом, проиграв оба раза.
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