Тайрон Вудли: «Готов вернуться в UFC ради боя с Адесаньей. Он никогда мне не нравился»

Тайрон Вудли рассказал, ради какого боя он готов вернуться в UFC.

« – единственный боец, ради поединка с которым я соглашусь вернуться в октагон. Хочу выбить из него все дерьмо. Он никогда мне не нравился», – сказал экс-чемпион в полусреднем весе .

Вудли покинул промоушен в 2021 году после четырех поражений подряд. После этого он дважды выходил на ринг с блогером , проиграв оба раза.

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