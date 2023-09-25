Исраэль Адесанья признал себя виновным в вождении в нетрезвом виде

Адесанья признал вину в вождении в нетрезвом виде.

Инцидент произошел 19 августа в Новой Зеландии.

По данным ESPN, Адесанья был остановлен полицией для «случайной проверки», когда возвращался от друзей.

«Я хочу извиниться перед обществом, моей семьей и командой за решение, которое я принял, сев за руль после ужина. Мой анализ показал 87 миллиграммов алкоголя на 100 миллилитров крови.

Я разочарован решением сесть за руль, – это было неправильно. Понимаю, что люди могли ехать возле меня, и хочу заявить, что не считаю такое поведение допустимым», – заявил экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья.

Боец вернется в суд 10 января, где ему будет вынесен приговор. Максимальное наказание – три месяца тюремного заключения или штраф в размере $4500.

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