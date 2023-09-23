Тайрон Вудли: «Я никогда не хотел драться с братьями Диаз, Конором или Сен-Пьером – они слабые. Чтобы стать лучшим, ты должен победить лучшего»
Тайрон Вудли заявил, что хочет драться только с лучшими.
«Исраэль Адесанья – подделка. Он никогда не был самим собой. Однажды на шоу TMZ я назвал его следующим чемпионом. Он только начинал, поэтому я оказал ему немного уважения.
Тогда меня спросили, с кем я хочу драться. Любой боец из топа. Я никогда не хотел драться с братьями Диаз, Конором или Сен-Пьером, потому что считаю их слабыми и легкими соперниками. Чтобы стать лучшим, ты должен победить лучшего», – заявил экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли.
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