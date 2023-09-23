Тайрон Вудли: «Я никогда не хотел драться с братьями Диаз, Конором или Сен-Пьером – они слабые. Чтобы стать лучшим, ты должен победить лучшего»

Теги UFC Жорж Сен-Пьер MMA Тайрон Вудли Конор Макгрегор Исраэль Адесанья Бокс/MMA/UFC

Тайрон Вудли заявил, что хочет драться только с лучшими.

«Исраэль Адесанья – подделка. Он никогда не был самим собой. Однажды на шоу TMZ я назвал его следующим чемпионом. Он только начинал, поэтому я оказал ему немного уважения.

Тогда меня спросили, с кем я хочу драться. Любой боец из топа. Я никогда не хотел драться с братьями Диаз, Конором или Сен-Пьером, потому что считаю их слабыми и легкими соперниками. Чтобы стать лучшим, ты должен победить лучшего», – заявил экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли.

Тайрон Вудли: «Готов вернуться в UFC ради боя с Адесаньей. Он никогда мне не нравился»

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7 комментариев

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fbd
Слишком громкое заявление от чувака, которого два раза отпинал Джейк Пол
+5
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+5
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napoli_14
Вот этому позорищу вообще молчать нужно.

Случайно украл пояс у Лоулера, стал скучнейшим чемпионом, потом дважды опозорился в бою с блогером...

Сент-Пьер у него слабый, ага.
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Сергей Басиев
Сен-Пьер слабый? Георгий вроде один из лучших в истории считается.
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l1973
Чувака все позабыли,решил напомнить о себе бредятиной.Походу блогер ему черепок конкретно отбил.
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SGambler
Боец которого нет даже в топ-20 просто назвал слабым бойца, который во всех списках топ-5 или топ-3 величайших бойцов за все время.
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Ма Из
ЖСП его в бараний рог скрутит даже в 42 года
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Висита Эльмурзаев
Ответ fbd
Слишком громкое заявление от чувака, которого два раза отпинал Джейк Пол
его ещё школьники в "кобра Кай" отп*здили как щенка.)))
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