Тайрон Вудли: «Я никогда не хотел драться с братьями Диаз, Конором или Сен-Пьером – они слабые. Чтобы стать лучшим, ты должен победить лучшего»

Тайрон Вудли заявил, что хочет драться только с лучшими.

«Исраэль Адесанья – подделка. Он никогда не был самим собой. Однажды на шоу TMZ я назвал его следующим чемпионом. Он только начинал, поэтому я оказал ему немного уважения.

Тогда меня спросили, с кем я хочу драться. Любой боец из топа. Я никогда не хотел драться с братьями Диаз, Конором или Сен-Пьером, потому что считаю их слабыми и легкими соперниками. Чтобы стать лучшим, ты должен победить лучшего», – заявил экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли.

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