Адесанья – о проигрыше Стрикленду: «Это было похоже на страшный сон, Шон не давал войти мне в ритм»

Исраэль Адесанья назвал страшным сном бой с Шоном Стриклендом.

«Это было похоже на страшный сон. Видеть его во сне и наяву – совершенно разные вещи. Бой прошел на удивление быстро. Когда начался 5-й раунд, я даже не осознавал, что это последний раунд, я подумал: «Это последний? Блин».

Подумал: ладно, надо что-то делать. Вот что я чувствовал во время боя... И еще то, как Шон работал. Он вообще не давал мне войти в ритм. Просто не мог войти в ритм из-за его давления, он постоянно был рядом.

Всякий раз, когда наседал на , его тренер помогал ему, а я просто говорил: «##### [блин]». Это был очень хороший план игры с их стороны. А я не смог перестроиться на ходу», – сказал бывший чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья.

Усман – Адесанье: «Я был в похожей ситуации. Не торопись с возвращением»

Алджамейн Стерлинг: «Не понимаю, почему Адесанья получает реванш, а я – нет. Его чемпионство было лучше моего?»