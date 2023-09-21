Адесанья – о проигрыше Стрикленду: «Это было похоже на страшный сон, Шон не давал войти мне в ритм»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья назвал страшным сном бой с Шоном Стриклендом.

«Это было похоже на страшный сон. Видеть его во сне и наяву – совершенно разные вещи. Бой прошел на удивление быстро. Когда начался 5-й раунд, я даже не осознавал, что это последний раунд, я подумал: «Это последний? Блин».

Подумал: ладно, надо что-то делать. Вот что я чувствовал во время боя... И еще то, как Шон работал. Он вообще не давал мне войти в ритм. Просто не мог войти в ритм из-за его давления, он постоянно был рядом.

Всякий раз, когда наседал на Стрикленда, его тренер помогал ему, а я просто говорил: «##### [блин]». Это был очень хороший план игры с их стороны. А я не смог перестроиться на ходу», – сказал бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.

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