Фергюсон – про Уайта: «Если этот ублюдок так обращался со своей дамой на публике, как вы думаете, как он относится к своим бойцам?

Легковес UFC Тони Фергюсон призвал подать на президента промоушена коллективный иск.

«Нужно подать коллективный иск, чтобы некоторые из этих так называемых неприкасаемых почувствовали вкус собственного оружия.

Если этот ублюдок так обращался со своей дамой на публике, как вы думаете, как он относится к своим бойцам?» – написал Фергюсон.

Фанаты и бойцы заступились за Уайта: они отстаивают право мужчин защищать себя, даже если бьет женщина. Что с этим не так?