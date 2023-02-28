Фергюсон – про Уайта: «Если этот ублюдок так обращался со своей дамой на публике, как вы думаете, как он относится к своим бойцам?

Теги UFC Дана Уайт MMA легкий вес (MMA) Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

Легковес UFC Тони Фергюсон призвал подать на президента промоушена Дану Уайта коллективный иск.

«Нужно подать коллективный иск, чтобы некоторые из этих так называемых неприкасаемых почувствовали вкус собственного оружия.

Если этот ублюдок так обращался со своей дамой на публике, как вы думаете, как он относится к своим бойцам?» – написал Фергюсон.

Фанаты и бойцы заступились за Уайта: они отстаивают право мужчин защищать себя, даже если бьет женщина. Что с этим не так?

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10 комментариев

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Санитар-волк
Строго говоря, как он "обращается" с бойцами - это их дело.
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MATRiX
Ответ Ват-сон
Тони знает о чем говорит, он и сам далеко не джентльмен по отношению к своей даме )
Ну справедливости ради, когда у него были приступы шизы, он вёз куда-то жену и детей, паниковал, ему мерещились заговоры и чип в ноге, брал ребёнка и убегал, говорил жене, что она ведьма. Но он никогда пальцем не тронул ни жену ни ребёнка.
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Иса Умаров
на то пошло, уайт как мы ублюдком не был, он работодатель, причем отличный . он Босс и он решает в уфс кому сколько зарабатывать. в сша бойцы оборзели за метлой не следят.
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Максим Медов
Железная логика.))) Совсем мозгов нет у Тони. Лучше бы молчал, в мае будет ровно 3 года в которых он только проигрывал. Есть вообще за всю историю UFC боец, которого держали бы в организации после таких трех лет?!
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Ват-сон
Тони знает о чем говорит, он и сам далеко не джентльмен по отношению к своей даме )
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Sobachkin
Понесло Кукуя. Его Дана ещё не уволил после поражений в одну калитку, а он пишет, что плохо относится
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armageddon123456
Тони от Даны тоже чапалах получил?
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Ussaev M
психанул)
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Прогноз Черданцева
Тони опять забазарил со своим камином?
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Bashibuzuck
Жестковато🤔
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