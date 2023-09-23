Официально: Пимблетт подерется с Фергюсоном на UFC 296

Пэдди Пимблетт и Тони Фергюсон подерутся на UFC 296.

Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт на своей странице в соцсетях. Бой состоится в рамках турнира UFC 296, который пройдет 16 декабря в Лас-Вегасе (США).

На счету 28-летнего Пимблетта 20 побед и 3 поражения. В декабре британец единогласным решением судей победил Джареда Гордона.

В активе 39-летнего Фергюсона 25 побед и 9 поражений. 29 июля Бобби Грин одолел Фергюсона сабмишном. Американец идет на серии из шести поражений.

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