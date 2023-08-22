Фергюсон не хочет завершать карьеру: «##### [к черту] тех, кто этого хочет. Только чемпионское дерьмо!»

Тони Фергюсон заявил, что не собирается завершать карьеру.

«1) Не проводил хороших спаррингов со времен побед над Барбозой и Томпсоном;

2) Я нахожу себя в клетке только тогда, когда дерусь;

3) С начала пандемии все это дерьмо не приносило удовольствия;

4) Раньше я улыбался гораздо шире, когда бился;

5) Я был так занят заботой о других, но не о себе;

6) Теперь я провел границу для тех, кто мне вредит;

7) Структурировал себя, чтобы не повторять ошибок;

8) Нет, я не уйду на пенсию. И ##### [к черту] тех, кто этого хочет;

9) У меня есть работа, которую я должен сделать, и я очень заведен. Чемп, только чемпионское дерьмо!» – написал в соцсетях боец UFC Тони Фергюсон.

Напомним, что Фергюсон идет на серии из шести поражений. До этого Тони не проигрывал шесть лет и выиграл 12 боев подряд.

О’Мэлли – о Фергюсоне: «Он не проигрывает всякому дерьму. Дайте Тони еще один шанс»