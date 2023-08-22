Фергюсон не хочет завершать карьеру: «##### [к черту] тех, кто этого хочет. Только чемпионское дерьмо!»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Тони Фергюсон натив контент Бокс/MMA/UFC

Тони Фергюсон заявил, что не собирается завершать карьеру.

«1) Не проводил хороших спаррингов со времен побед над Барбозой и Томпсоном;

2) Я нахожу себя в клетке только тогда, когда дерусь;

3) С начала пандемии все это дерьмо не приносило удовольствия;

4) Раньше я улыбался гораздо шире, когда бился;

5) Я был так занят заботой о других, но не о себе;

6) Теперь я провел границу для тех, кто мне вредит;

7) Структурировал себя, чтобы не повторять ошибок;

8) Нет, я не уйду на пенсию. И ##### [к черту] тех, кто этого хочет;

9) У меня есть работа, которую я должен сделать, и я очень заведен. Чемп, только чемпионское дерьмо!» – написал в соцсетях боец UFC Тони Фергюсон.

Напомним, что Фергюсон идет на серии из шести поражений. До этого Тони не проигрывал шесть лет и выиграл 12 боев подряд.

О’Мэлли – о Фергюсоне: «Он не проигрывает всякому дерьму. Дайте Тони еще один шанс»

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10 комментариев

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Pavel Nikolaev
Без слез не взглянешь последние бои
+6
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Commerce
когда не закрыл ипотеку)))!
+2
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Халид Бин Валид
Вот так бойцы и портят свое наследие.
+1
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Нету Нету
Тони первый будет который 10 проигрышей подряд
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2kcprfjhfx
У Элькукуя поехала кукуха
+1
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Евгений Цыбульников
2) Я нахожу себя в клетке только тогда, когда дерусь

Что?
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Demon69
Все доводы,я хочу,улыбался,структировал. А теперь хоть один довод,что может Тони?
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Yavich
Я слово из заголовка в зацензуренном виде написал, и всё равно коммент потёрли 😂
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mario-romario
Ответ 2kcprfjhfx
У Элькукуя поехала кукуха
Давно уже 😅
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