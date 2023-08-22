Фергюсон не хочет завершать карьеру: «##### [к черту] тех, кто этого хочет. Только чемпионское дерьмо!»
Тони Фергюсон заявил, что не собирается завершать карьеру.
«1) Не проводил хороших спаррингов со времен побед над Барбозой и Томпсоном;
2) Я нахожу себя в клетке только тогда, когда дерусь;
3) С начала пандемии все это дерьмо не приносило удовольствия;
4) Раньше я улыбался гораздо шире, когда бился;
5) Я был так занят заботой о других, но не о себе;
6) Теперь я провел границу для тех, кто мне вредит;
7) Структурировал себя, чтобы не повторять ошибок;
8) Нет, я не уйду на пенсию. И ##### [к черту] тех, кто этого хочет;
9) У меня есть работа, которую я должен сделать, и я очень заведен. Чемп, только чемпионское дерьмо!» – написал в соцсетях боец UFC Тони Фергюсон.
Напомним, что Фергюсон идет на серии из шести поражений. До этого Тони не проигрывал шесть лет и выиграл 12 боев подряд.
О’Мэлли – о Фергюсоне: «Он не проигрывает всякому дерьму. Дайте Тони еще один шанс»
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