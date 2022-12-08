Пэдди Пимблетт: «Я бы выступил в бою с Махачевым лучше, чем Оливейра»
Легковес UFC Пэдди Пимблетт прокомментировал поражение Чарльза Оливейры от Ислама Махачева на UFC 280.
«Оливейра сражался с более сильными соперниками, и я думал, что он победит. Мне что, больше нельзя делать прогнозы?
Люди говорят, что я не уважаю Махачева, но это не так. Он выглядел невероятно в тот вечер и полностью доминировал над Чарльзом.
Но если честно, я бы выступил против него лучше, чем Оливейра», – сказал Пимблетт.
В октябре Махачева победил Оливейру удушающим приемом во втором раунде и стал чемпионом UFC в легком весе.
Пэдди Пимблетт – о Гордоне: «Я уважаю его, но я финиширую его в первом раунде»
Пимблетт назвал бои Пола подставными. Джейк предложил бойцу UFC миллион за победу в спарринге
Комментарии