Пэдди Пимблетт: «Я бы выступил в бою с Махачевым лучше, чем Оливейра»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Пэдди Пимблетт Бокс/MMA/UFC

Легковес UFC Пэдди Пимблетт прокомментировал поражение Чарльза Оливейры от Ислама Махачева на UFC 280.

«Оливейра сражался с более сильными соперниками, и я думал, что он победит. Мне что, больше нельзя делать прогнозы?

Люди говорят, что я не уважаю Махачева, но это не так. Он выглядел невероятно в тот вечер и полностью доминировал над Чарльзом.

Но если честно, я бы выступил против него лучше, чем Оливейра», – сказал Пимблетт.

В октябре Махачева победил Оливейру удушающим приемом во втором раунде и стал чемпионом UFC в легком весе.

Пэдди Пимблетт – о Гордоне: «Я уважаю его, но я финиширую его в первом раунде»

Пимблетт назвал бои Пола подставными. Джейк предложил бойцу UFC миллион за победу в спарринге

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные