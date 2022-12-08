Пэдди Пимблетт: «Я бы выступил в бою с Махачевым лучше, чем Оливейра»

Легковес UFC Пэдди Пимблетт прокомментировал поражение от на UFC 280.

«Оливейра сражался с более сильными соперниками, и я думал, что он победит. Мне что, больше нельзя делать прогнозы?

Люди говорят, что я не уважаю Махачева, но это не так. Он выглядел невероятно в тот вечер и полностью доминировал над Чарльзом.

Но если честно, я бы выступил против него лучше, чем Оливейра», – сказал Пимблетт.

В октябре Махачева победил Оливейру удушающим приемом во втором раунде и стал чемпионом UFC в легком весе.

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