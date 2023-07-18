Пимблетт отреагировал на вызов Логана Пола: «Люди говорят обо мне, хотя меня даже нет в рейтингах»

Теги UFC MMA Логан Пол Пэдди Пимблетт Бокс/MMA/UFC

Пэдди Пимблетт отреагировал на вызов блогера Логана Пола.

«Он сказал, что готов драться бесплатно? Тогда отдайте мне его гонорар.

Конечно, на самом деле он не хочет выходить в октагон – это просто пиар-ход. Но мне приятно, что люди продолжают говорить обо мне. Даже несмотря на то, что я давно не дрался.

Это значит, что я все делаю правильно. Я не дрался больше шести месяцев, но люди все еще думают обо мне. Меня даже нет в рейтингах, но мое имя знакомо каждому», – сказал боец UFC Пэдди Пимблетт.

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Пэдди Пимблетт: «Хочу подраться до конца года. Когда я вернусь, все снова будут лизать мою жопу»

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