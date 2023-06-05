Пэдди Пимблетт: «Хочу подраться до конца года. Когда я вернусь, все снова будут лизать мою жопу»
Пэдди Пимблетт хочет вернуться в октагон в конце 2023 года.
«Я не могу дождаться. Я надеюсь подраться до конца года и снести башку какому-нибудь маленькому пердуну.
Я был дерьмом в своем последнем бою. Это было плохое выступление. Я сам говорил, что ты хорош лишь настолько, насколько хорош твой последний бой, а я выглядел дерьмово.
Но когда я вернусь, все снова будут лизать мою задницу», – сказал английский легковес UFC Пэдди Пимблетт.
Пэдди Пимблетт: «Никто не просыпается с мыслью: «Как же я хочу драться в Bellator!»
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