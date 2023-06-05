Пэдди Пимблетт: «Хочу подраться до конца года. Когда я вернусь, все снова будут лизать мою жопу»

Пэдди Пимблетт хочет вернуться в октагон в конце 2023 года.

«Я не могу дождаться. Я надеюсь подраться до конца года и снести башку какому-нибудь маленькому пердуну.

Я был дерьмом в своем последнем бою. Это было плохое выступление. Я сам говорил, что ты хорош лишь настолько, насколько хорош твой последний бой, а я выглядел дерьмово.

Но когда я вернусь, все снова будут лизать мою задницу», – сказал английский легковес UFC Пэдди Пимблетт.

Пэдди Пимблетт: «Никто не просыпается с мыслью: «Как же я хочу драться в Bellator!»