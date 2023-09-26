Менеджер – о бое Емельяненко и Монсона: «Рассчитываем подраться в ноябре-декабре»

Александр Емельяненко может подраться с Джеффом Монсоном в конце 2023 года.

«На Монсона в октябре Сашу хватит. Хотя, возможно, плечо еще не до конца заживет, плюс его реабилитационный процесс подразумевает нахождение в центре.

Так что, возможно, не сойдут графики, хотя нельзя ничего исключать. Но мы все-таки рассчитываем провести бои в ноябре-декабре», – сказал менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак.

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