Менеджер – о бое Емельяненко и Монсона: «Рассчитываем подраться в ноябре-декабре»

Теги Александр Емельяненко Джефф Монсон Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко может подраться с Джеффом Монсоном в конце 2023 года.

«На Монсона в октябре Сашу хватит. Хотя, возможно, плечо еще не до конца заживет, плюс его реабилитационный процесс подразумевает нахождение в центре.

Так что, возможно, не сойдут графики, хотя нельзя ничего исключать. Но мы все-таки рассчитываем провести бои в ноябре-декабре», – сказал менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак.

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1 комментарий

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z3yjyzh29x
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