Менеджер Емельяненко: «Поучаствовать в прощальном поединке Монсона было бы здорово. Жаль, что Джефф уйдет на поражении»

Менеджер Емельяненко сообщил, что Александр может подраться с Джеффом Монсоном.

«Идея об организации третьего боя между Монсоном и Александром была давно, но до конкретики дело не доходило. Хотя не думаю, что это может стать проблемой.

Я слышал, что хочет завершить карьеру ноябрьским боем. К этому моменту Александр будет готов процентов на 70. Но и этого хватит, чтобы показать хороший бой с Монсоном. Соответственно, их противостояние завершится трилогией.

Я положительно смотрю на проведение этого боя. Для нас – команды Емельяненко – в приоритете здоровье Александра. Повторюсь, поучаствовать в прощальном поединке Монсона было бы здорово. Жаль только, что Джефф в таком случае уйдет на поражении», – сказал менеджер Никита Бурчак.

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