Александр Емельяненко: «Монсон разнесет Тактарова в одну калитку»

Теги Александр Емельяненко Олег Тактаров MMA Джефф Монсон Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко уверен в победе Джеффа Монсона над Олегом Тактаровым.

«Я однозначно ставлю на Монсона. Джефф, в отличие от Тактарова, был активным, он все эти годы выступал. А Тактаров больше говорил, чем занимался спортом. Если этот поединок будет настоящим, то у Тактарова нет шансов – Монсон разнесет его в одну калитку.

Если говорить про наш потенциальный бой с Тактаровым, то мне можно завязать одну руку и закрыть один глаз, у Тактарова не будет никаких шансов на победу со мной. Ни по каким правилам. Желаю Джеффу победы над Тактаровым», – сказал боец MMA Александр Емельяненко.

Поединок между Тактаровым и Монсоном состоится 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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3 комментария

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Костя Кот
монсон может разнести бюджет Башкартостана максимум
+7
0
+7
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Мага осторожный
АЕ опять на стакан присел? Его сейчас даже канат джарус вынесет, хотя того недавно бабка в одну калитку вынесла за упаковку просроченного йогурта
+5
0
+5
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