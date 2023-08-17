Александр Емельяненко: «Монсон разнесет Тактарова в одну калитку»

Александр Емельяненко уверен в победе Джеффа Монсона над Олегом Тактаровым.

«Я однозначно ставлю на . Джефф, в отличие от Тактарова, был активным, он все эти годы выступал. А Тактаров больше говорил, чем занимался спортом. Если этот поединок будет настоящим, то у Тактарова нет шансов – Монсон разнесет его в одну калитку.

Если говорить про наш потенциальный бой с Тактаровым, то мне можно завязать одну руку и закрыть один глаз, у Тактарова не будет никаких шансов на победу со мной. Ни по каким правилам. Желаю Джеффу победы над Тактаровым», – сказал боец MMA Александр Емельяненко.

Поединок между Тактаровым и Монсоном состоится 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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