Владимир Хрюнов: «Александр Емельяненко может провести реванш с Кокляевым в ноябре»

Теги Владимир Хрюнов Александр Емельяненко Михаил Кокляев бокс Бой Емельяненко - Кокляев Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко может провести реванш с Михаилом Кокляевым.

«Александр может в ноябре провести боксерский бой в Ингушетии. Предложили в качестве соперника Кокляева», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.

Напомним, что Емельяненко и Кокляев дрались по правилам бокса в 2019 году, тогда Александр победил нокаутом в первом раунде.

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4 комментария

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Johnny Walker
А с Максом Шмелингом будет бой у Саши?
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Agent Smith
Когда-то они были моими кумирами...
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GaasJT
🤮🤮🤮
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ZaharPetrovicUralez
Для кого это вообще организуется? Немалые деньги вкладывают, и кто-то же это смотрит. Дичь
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