Владимир Хрюнов: «Александр Емельяненко может провести реванш с Кокляевым в ноябре»
Александр Емельяненко может провести реванш с Михаилом Кокляевым.
«Александр может в ноябре провести боксерский бой в Ингушетии. Предложили в качестве соперника Кокляева», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.
Напомним, что Емельяненко и Кокляев дрались по правилам бокса в 2019 году, тогда Александр победил нокаутом в первом раунде.
Менеджер Емельяненко: «Поучаствовать в прощальном поединке Монсона было бы здорово. Жаль, что Джефф уйдет на поражении»
4 комментария