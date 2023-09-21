Владимир Хрюнов: «Александр Емельяненко может провести реванш с Кокляевым в ноябре»

Александр Емельяненко может провести реванш с Михаилом Кокляевым.

« может в ноябре провести боксерский бой в Ингушетии. Предложили в качестве соперника Кокляева», – сказал промоутер .

Напомним, что Емельяненко и дрались по правилам бокса в 2019 году, тогда Александр победил нокаутом в первом раунде.

Менеджер Емельяненко: «Поучаствовать в прощальном поединке Монсона было бы здорово. Жаль, что Джефф уйдет на поражении»