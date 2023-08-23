Александр Емельяненко: «Тактарову осталось только болтать. Вообще ничего не показал в поединке c Монсоном»

Теги Александр Емельяненко Олег Тактаров MMA Джефф Монсон бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко поделился впечатлениями от боя между Тактаровым и Монсоном.

«Судя по всему, Тактаров не почитал правила бокса перед поединком. В следующий раз не забудьте в раздевалке ему их напомнить. Вообще ничего не показал ни по боксу, ни по борьбе в боксерском поединке.

Что и требовалось ожидать. Считаю победителем этого боя Монсона, так как он как минимум не нарушал правил поединка. Тактаров подтвердил, что все, что ему осталось, – это болтать», – сказал боец ММА Александр Емельяненко.

Тактаров вернулся на ринг спустя 15 лет: получил по затылку от Монсона, но провел болевой. Ветеранов разнимали команды

Александр Емельяненко: «Монсон разнесет Тактарова в одну калитку»

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4 комментария

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Мага осторожный
АЕ в своих подставных боях с блогерами много конечно чего показывает
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