Александр Емельяненко: «Тактарову осталось только болтать. Вообще ничего не показал в поединке c Монсоном»

Александр Емельяненко поделился впечатлениями от боя между Тактаровым и Монсоном.

«Судя по всему, не почитал правила бокса перед поединком. В следующий раз не забудьте в раздевалке ему их напомнить. Вообще ничего не показал ни по боксу, ни по борьбе в боксерском поединке.

Что и требовалось ожидать. Считаю победителем этого боя , так как он как минимум не нарушал правил поединка. Тактаров подтвердил, что все, что ему осталось, – это болтать», – сказал боец ММА Александр Емельяненко.

Тактаров вернулся на ринг спустя 15 лет: получил по затылку от Монсона, но провел болевой. Ветеранов разнимали команды

Александр Емельяненко: «Монсон разнесет Тактарова в одну калитку»