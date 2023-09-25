Сергей Харитонов: «Для меня Александр Емельяненко – ублюдок, мразь, конченое существо»

Сергей Харитонов жестко высказался об Александре Емельяненко.

«Для меня Александр Емельяненко – ублюдок, мразь, конченое существо. Я его знаю еще с тех лет, когда вы его еще не знали. Своего мнения не меняю. Это позор нашего спорта.

Бой с Ершовым? Выставили алкоголика – получил по голове. То, что он выиграл, – мутная история. То нокаут, то болевой прием…

Наш реванш? Да какой там. Если денег заплатят – выйду. Пускай лечится, в любое время без проблем организуем. Но опять же – деньги. Потому что, извините, с этим пьяным мешком говна зачем драться?

Я действующий спортсмен, дрался за звание чемпиона мира по панкратиону. Зачем эти полуживые алкоголики-тунеядцы? Пугало огородное. Все же знают, каким будет результат. Хотите это увидеть – заплатите.

За шоу нужно заплатить деньги. Я люблю деньги, обожаю. Вывеска отличная. Если кто возьмется и заплатит за это – вообще супер. Поддерживаю», – заявил боец MMA Сергей Харитонов.

Сергей Харитонов: «Емельяненко – ничтожество. Спросите у матерей, чьих дочерей он изнасиловал»

Менеджер Емельяненко: «На первый план в противостоянии с Харитоновым выйдут гонорары»