Сергей Харитонов: «Для меня Александр Емельяненко – ублюдок, мразь, конченое существо»

Теги Александр Емельяненко MMA Сергей Харитонов Бокс/MMA/UFC

Сергей Харитонов жестко высказался об Александре Емельяненко.

«Для меня Александр Емельяненко – ублюдок, мразь, конченое существо. Я его знаю еще с тех лет, когда вы его еще не знали. Своего мнения не меняю. Это позор нашего спорта.

Бой с Ершовым? Выставили алкоголика – получил по голове. То, что он выиграл, – мутная история. То нокаут, то болевой прием…

Наш реванш? Да какой там. Если денег заплатят – выйду. Пускай лечится, в любое время без проблем организуем. Но опять же – деньги. Потому что, извините, с этим пьяным мешком говна зачем драться?

Я действующий спортсмен, дрался за звание чемпиона мира по панкратиону. Зачем эти полуживые алкоголики-тунеядцы? Пугало огородное. Все же знают, каким будет результат. Хотите это увидеть – заплатите.

За шоу нужно заплатить деньги. Я люблю деньги, обожаю. Вывеска отличная. Если кто возьмется и заплатит за это – вообще супер. Поддерживаю», – заявил боец MMA Сергей Харитонов.

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1 комментарий

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dreamstep
Сереж, если деньги обожаешь, наверное и против гея сможешь выйти в борьбе в ванне вазелина?
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