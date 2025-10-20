Ислам Махачев завершил второй этап подготовки к бою с Джеком Делла Маддаленой: «Великолепный сбор в Дубае»
Ислам Махачев завершил второй этап подготовки к титульнику с Джеком Делла Маддаленой.
«Завершил второй этап подготовки. Великолепный кэмп в Дубае. Еще месяц», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
16 ноября на UFC 322 в Нью-Йорке Махачев проведет титульный бой в полусреднем весе против Джека Делла Маддалены.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: инстаграм Ислама Махачева
