Даня Милохин мечтает попасть в UFC и драться с братом Хабиба: «Хочу, чтобы Нурмагомедов мне хлопал, когда я выиграю»

Даня Милохин рассказал о желании подраться с братом Хабиба Нурмагомедова.

«Наверное, кто-то подумает: «Дурачок, фигней страдаешь, займись делами». Но у меня есть мысль выступать в боях. Боюсь даже говорить, но хочу в .

Хочу ли я быть ? Хочу драться с его братом, чтобы он аплодировал мне стоя, когда я выиграю.

У меня такие мысли, да, возможно, это очень смешно звучит. По мне не скажешь, что я какой-то супер-боец. Но в этом и фишка», – сказал блогер Даня Милохин.

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