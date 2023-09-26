Даня Милохин мечтает попасть в UFC и драться с братом Хабиба: «Хочу, чтобы Нурмагомедов мне хлопал, когда я выиграю»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Даня Милохин Бокс/MMA/UFC

Даня Милохин рассказал о желании подраться с братом Хабиба Нурмагомедова.

«Наверное, кто-то подумает: «Дурачок, фигней страдаешь, займись делами». Но у меня есть мысль выступать в боях. Боюсь даже говорить, но хочу в UFC.

Хочу ли я быть Хабибом Нурмагомедовым? Хочу драться с его братом, чтобы он аплодировал мне стоя, когда я выиграю.

У меня такие мысли, да, возможно, это очень смешно звучит. По мне не скажешь, что я какой-то супер-боец. Но в этом и фишка», – сказал блогер Даня Милохин.

Милохин о чувствах к Медведевой: «Поначалу было что-то, она мне нравилась. Но в какой-то момент переломилась эта тема, мы стали хорошими друзьями»

«Если вы дадите мне второй шанс, я его оправдаю». Милохин попросил прощения у Эрнста за то, что бросил «Ледниковый период»

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27 комментариев

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alexander bakulin
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этого шныря иришка алексеева ушатает с одной плюхи. с братом хабиба хочет он драться, ага. пусть против загитовой выйдет для начала
+35
-1
+34
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xa-xa
Ответ Katin Dag
он под чем?
Под братом Хабиба...
+34
-2
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Katin Dag
он под чем?
+19
-1
+18
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RusVector
Ответ Katin Dag
он под чем?
Под большой пиар-акцией, подписоту так себе накручивает и монетизирует потом! Жить-то на что-то нужно вдали от Родины!
+9
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Лёва Сидоров
Ответ alexander bakulin
этого шныря иришка алексеева ушатает с одной плюхи. с братом хабиба хочет он драться, ага. пусть против загитовой выйдет для начала
Думаю, даже, иришка чикипики (или как её там?) ушатает.
+9
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космонавт на дереве
Хабиб аплодировал бы ему за мужество и отвагу, но Даня был бы в отключке и не увидел бы этого
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Евгений Цыбульников
Интересное влияние солей и инфантилизма на мозг)
+3
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Montreal
Совершенный 100 % дурачок а может и умственно отсталый . Некогда богатый или обеспеченный . Но недалекий и это да же не фигура речи . Я думаю он сам не понял какой это позор и стыд произошел когда снимал тик ток на красной площади с текстом что не хочет жить в дубаи а потом опять туда отправился
+2
0
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Дед Укур
Уже не удивляюсь таким новостям. Ежедневно количество трэша зашкаливает. Милохин, Хасбик, Алиначка, политота, всё смешалось в кучу
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Shuba Jr.
Ответ космонавт на дереве
Хабиб аплодировал бы ему за мужество и отвагу, но Даня был бы в отключке и не увидел бы этого
как вообще в голову приходят мысли совместить такие понятия, как мужество и отвага с этим чудом? такие особи не обладают такими качествами характера
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Виктор Войнов
Хлопал по щщам?))
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ИглесиасХулио
Спортс, мало клоунов что ли стало?? Это то зачем в ленту?
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БезызбежноНаКрасный
Ответ alexander bakulin
этого шныря иришка алексеева ушатает с одной плюхи. с братом хабиба хочет он драться, ага. пусть против загитовой выйдет для начала
пусть против загитовой выйдет для начала
___________________
ваще тема)
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Istopnik
Обращение к редакции sports.ru. Вам не западло такие новости печатать?
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RusVector
Пусть с Александром Емельяненко попробует! Шансы будут большими!
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Andreir888
Ну, что сказать? Клоун малолетний! 🤷‍♂️
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exshepardjack
Ответ Trash Talking
Ты отслужи сначала хотя бы. А потом уже на следующем уровне показывай свой брутализм в боях.
как это связано
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Kareglazaya
Ответ alexander bakulin
этого шныря иришка алексеева ушатает с одной плюхи. с братом хабиба хочет он драться, ага. пусть против загитовой выйдет для начала
Да его даже Загитова скрутит через минуту)
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БезызбежноНаКрасный
Ответ xa-xa
Под братом Хабиба...
под хасбиком
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Kareglazaya
Ответ Katin Dag
он под чем?
Под безденежьем) Работать не привык, а привык быть клоуном. Вот в очередной раз решил напомнить о себе
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Trash Talking
Ты отслужи сначала хотя бы. А потом уже на следующем уровне показывай свой брутализм в боях.
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RUSfan SpartakOV
🤦🤣🤣🤣
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Ibra Meji
Действительно, смешно.
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tampa-bay
Ох уж эти бой, кто только туда не лезет ради пиара
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sled
С Адамом давай
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