Вера считает Джонса величайшим бойцом : «А какие-то идиоты называют Хабиба»

Теги UFC MMA Джон Джонс Хабиб Нурмагомедов Марлон Вера Бокс/MMA/UFC

Марлон Вера назвал идиотами, считающих Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом.

ESPN опубликовал пост с фотографиями Джона Джонса 2011 и 2023 года: на обоих снимках Джонс был с поясами UFC.

«А некоторые из вас, идиотов, называют величайшим Хабиба, лол», – прокомментировал запись боец легчайшего веса UFC Марлон Вера.

Джон Джонс – бывший чемпион UFC в полутяжелом весе, в 2023 году он поднялся в тяжелый вес и стал чемпионом. Хабиб Нурмагомедов – бывший чемпион в легком весе, завершивший карьеру с рекордом 29-0.

Тренер Хабиба – о Коноре: «Мы знали, что он будет задевать семью и религию. Он мерзавец»

Физиев – о дебюте в UFC: «Перед боем Хабиб подошел, пожелал удачи. Я от него не ожидал вообще»

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1 комментарий

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Алексей Толстюк
В основном с волосатыми полушариями так считают
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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