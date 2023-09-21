Вера считает Джонса величайшим бойцом : «А какие-то идиоты называют Хабиба»
Марлон Вера назвал идиотами, считающих Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом.
ESPN опубликовал пост с фотографиями Джона Джонса 2011 и 2023 года: на обоих снимках Джонс был с поясами UFC.
«А некоторые из вас, идиотов, называют величайшим Хабиба, лол», – прокомментировал запись боец легчайшего веса UFC Марлон Вера.
Джон Джонс – бывший чемпион UFC в полутяжелом весе, в 2023 году он поднялся в тяжелый вес и стал чемпионом. Хабиб Нурмагомедов – бывший чемпион в легком весе, завершивший карьеру с рекордом 29-0.
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