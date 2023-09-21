Вера считает Джонса величайшим бойцом : «А какие-то идиоты называют Хабиба»

Марлон Вера назвал идиотами, считающих Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом.

ESPN опубликовал пост с фотографиями 2011 и 2023 года: на обоих снимках Джонс был с поясами UFC.

«А некоторые из вас, идиотов, называют величайшим Хабиба, лол», – прокомментировал запись боец легчайшего веса UFC Марлон Вера.

Джон Джонс – бывший чемпион UFC в полутяжелом весе, в 2023 году он поднялся в тяжелый вес и стал чемпионом. – бывший чемпион в легком весе, завершивший карьеру с рекордом 29-0.

Тренер Хабиба – о Коноре: «Мы знали, что он будет задевать семью и религию. Он мерзавец»

Физиев – о дебюте в UFC: «Перед боем Хабиб подошел, пожелал удачи. Я от него не ожидал вообще»