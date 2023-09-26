Шлеменко – о конфликте с Тактаровым: «Если будет повод пообщаться, пообщаемся с камерами или без»

Александр Шлеменко заявил, что открыт к решению конфликта с Олегом Тактаровым.

«Пытался ли я пообщаться с Тактаровым? А зачем? Я не понимаю – для чего? Мы же и до этого не общались.

Если будет повод для общения, думаю, мы с ним пообщаемся. Я думал, что на турнире в конце сентября можно будет встретиться и поговорить.

При камерах, если он хочет, – без проблем. Без камер, если он хочет, – без проблем. Но лучше, конечно, на камеры поговорить.

Потому что я знаю трюки, которые он использует в своих разговорах. Короче, понятно, что человек столько прожил и тяжело ему признавать, что он был не совсем прав», – сказал боец ММА Александр Шлеменко.

Напомним, что конфликт между Тактаровым и Шлеменко разгорелся из-за реакции Александра на участие лега в рекламе пива.

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