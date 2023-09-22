Олег Тактаров: «В октябре моим соперником будет член мексиканской группировки. Дэнни Трехо помог нам договориться»

Олег Тактаров заявил, что актер Дэнни Трехо помог ему найти следующего соперника.

«В октябре моим соперником будет уже не 52-летний депутат, а член мексиканской группировки, боксер. Он друг этой банды, которая промышляла продажей наркотиков.

договорился с помощью моего знакомого Дэнни Трехо. Он знает в Мексике всех бандитов. Он сам сидел там десять лет и нашел какие-то концы этой истории. У них это работает, как у нас «цыганская почта», лучше всякой полиции.

Дэнни сразу нашел их, и они охотно пошли на встречу. Реально пришлют своего представителя и бой состоится. Мне прислали фотографию, видно, что он жирный, но жирные урки тоже выстреливают хорошо, что мы видели в бою с .

Переговоры с ними Влад ведет, потому что у меня не получается общаться с подонками», – сказал ветеран ММА Олег Тактаров.

Хрюнов – о следующем сопернике Тактарова: «Это будет представитель мексиканской группировки, с которой у него возникал инцидент»

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