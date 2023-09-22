Олег Тактаров: «В октябре моим соперником будет член мексиканской группировки. Дэнни Трехо помог нам договориться»

Теги Владимир Хрюнов Олег Тактаров MMA Бокс/MMA/UFC

Олег Тактаров заявил, что актер Дэнни Трехо помог ему найти следующего соперника.

«В октябре моим соперником будет уже не 52-летний депутат, а член мексиканской группировки, боксер. Он друг этой банды, которая промышляла продажей наркотиков.

Влад Хрюнов договорился с помощью моего знакомого Дэнни Трехо. Он знает в Мексике всех бандитов. Он сам сидел там десять лет и нашел какие-то концы этой истории. У них это работает, как у нас «цыганская почта», лучше всякой полиции.

Дэнни сразу нашел их, и они охотно пошли на встречу. Реально пришлют своего представителя и бой состоится. Мне прислали фотографию, видно, что он жирный, но жирные урки тоже выстреливают хорошо, что мы видели в бою Александра Волкова с Дерриком Льюисом.

Переговоры с ними Влад ведет, потому что у меня не получается общаться с подонками», – сказал ветеран ММА Олег Тактаров.

Хрюнов – о следующем сопернике Тактарова: «Это будет представитель мексиканской группировки, с которой у него возникал инцидент»

Тактаров рассказал подробности нападения в Мексике: «Меня пытались убить, но я просто не умер»

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10 комментариев

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Sobachkin
У Олежки совсем нет денег?
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Мага осторожный
Короче с членом бой будет
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Oleg Where
Лучше бы делом полезным занялся, Мостовой от мира ММА.
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Serik86
Деньги кончились.
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slipar
Збс сравнение профи Льюиса и какого-то жирного урки. Просто класс
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Airman
Это очень смешно👍🏻🔥🤣
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SGambler
Лоол) чего только не придумают чтоб люди пришли на бой старика не пойми с кем. Ранее было сказано что у Тактарова был конфликт с ним и бой из за этого, теперь оказалось что он видит его впервые. Неужели кто-то ведется на это и верит в эту клоунаду.
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Ват-сон
а если (вдруг) подонок Тактарову наковыряет?))
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Agent Smith
Ответ Мага осторожный
Короче с членом бой будет
ПриКОНЧИТ удушающим.
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Vedved
Ответ SGambler
Лоол) чего только не придумают чтоб люди пришли на бой старика не пойми с кем. Ранее было сказано что у Тактарова был конфликт с ним и бой из за этого, теперь оказалось что он видит его впервые. Неужели кто-то ведется на это и верит в эту клоунаду.
Насколько понял, конфликт был именно с группировкой, а для выяснения отношений - они пришлют своего представителя)
Хотя, это не меняет того - что это похоже на цирк)
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