Тактаров – о Минееве: «Желаю ему успехов. Яркая личность и неординарный человек по своим решениям и поступкам»

Олег Тактаров поздравил Владимира Минеева с победой.

«Владимиру я желаю только успехов. Он у нас яркая личность на фоне всех остальных. Это неординарный человек по своим решениям, поступкам. Желаю ему успехов на пути, который он себе поставил.

Как отношусь к возможному бою Минеева со Штырковым? Будет очень хороший бой. Мне очень нравится этот матчмейкинг. Это будет интересно», — заявил экс-чемпион UFC Олег Тактаров.

Напомним, что Владимир Минеев нокаутировал экс-чемпиона Bellator Рафаэля Карвальо во втором раунде турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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