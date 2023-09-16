Тактаров – о Минееве: «Желаю ему успехов. Яркая личность и неординарный человек по своим решениям и поступкам»

Теги Олег Тактаров MMA Владимир Минеев Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Олег Тактаров поздравил Владимира Минеева с победой.

«Владимиру я желаю только успехов. Он у нас яркая личность на фоне всех остальных. Это неординарный человек по своим решениям, поступкам. Желаю ему успехов на пути, который он себе поставил.

Как отношусь к возможному бою Минеева со Штырковым? Будет очень хороший бой. Мне очень нравится этот матчмейкинг. Это будет интересно», — заявил экс-чемпион UFC Олег Тактаров.

Напомним, что Владимир Минеев нокаутировал экс-чемпиона Bellator Рафаэля Карвальо во втором раунде турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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2 комментария

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Костя Кот
жабагадюкинг
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Александр Шарин
Кому как. Кто-то назвать его конъюнктурщиком.
Но если разобраться, то у него есть какая-то тактика и он её придерживается.
Какая-то позиция и он её не переобувает и не перекрашивает.

Ну а по поводу нытья оппозиции. Минеев то Минеев сё.
Могу сказать, если бы не Минеев, то кому бы вы опозировали.

Ну и ещё важный момент. Когда всё интернет ММА сообщество прессовала Моргенштерна, господин Минеев его защитил, мягко говоря пойдя против ветра, буквально против «Шторма» 😂

И могу сказать логика, последовательность и смысл в его словах тогда присутствовали.

Поэтому как сейчас относится к Владимиру это дело каждого, но нужно иногда на ситуацию посмотреть с вертолета, а не просто черное и белое.
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