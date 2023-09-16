Тактаров – о Минееве: «Желаю ему успехов. Яркая личность и неординарный человек по своим решениям и поступкам»
Олег Тактаров поздравил Владимира Минеева с победой.
«Владимиру я желаю только успехов. Он у нас яркая личность на фоне всех остальных. Это неординарный человек по своим решениям, поступкам. Желаю ему успехов на пути, который он себе поставил.
Как отношусь к возможному бою Минеева со Штырковым? Будет очень хороший бой. Мне очень нравится этот матчмейкинг. Это будет интересно», — заявил экс-чемпион UFC Олег Тактаров.
Напомним, что Владимир Минеев нокаутировал экс-чемпиона Bellator Рафаэля Карвальо во втором раунде турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
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Но если разобраться, то у него есть какая-то тактика и он её придерживается.
Какая-то позиция и он её не переобувает и не перекрашивает.
Ну а по поводу нытья оппозиции. Минеев то Минеев сё.
Могу сказать, если бы не Минеев, то кому бы вы опозировали.
Ну и ещё важный момент. Когда всё интернет ММА сообщество прессовала Моргенштерна, господин Минеев его защитил, мягко говоря пойдя против ветра, буквально против «Шторма» 😂
И могу сказать логика, последовательность и смысл в его словах тогда присутствовали.
Поэтому как сейчас относится к Владимиру это дело каждого, но нужно иногда на ситуацию посмотреть с вертолета, а не просто черное и белое.