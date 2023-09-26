Монсон – о переносе реванша с Тактаровым: «Бой может пройти в ноябре»

Джефф Монсон назвал примерную дату реванша с Олегом Тактаровым.

«Бой может пройти в ноябре», – сказал боец ММА и депутат парламента Башкортостана Джефф Монсон.

Первый поединок по правилам бокса прошел в августе 2023 года и закончился вничью. Бойцы неоднократно нарушали правила и использовали приемы из смешанных единоборств. Реванш по правилам ММА должен был состояться 29 сентября, но был отменен.

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