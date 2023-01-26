Александр Емельяненко может подраться с Сергеем Харитоновым и Бобом Саппом

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Промоутер Владимир Хрюнов сообщил о планах тяжеловеса Александра Емельяненко.

«У Александра Емельяненко достаточно грандиозные планы. Мы наметили достаточно серьезную работу.

Рассматриваем вероятность проведения его боя с Сергеем Харитоновым и Бобом Саппом.

Он планирует провести следующий поединок 17 марта», – сказал Харитонов.

В середине декабря Емельяненко проиграл блогеру Святославу Коваленко раздельным решением судей.

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6 комментариев

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AshAsh
не, только Джихурда только хардкор
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Игорь Южный
Харитон подыграет за бабки где надо, все норм.
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Александр Степанов
"Он планирует провести следущий поединок 17 марта,- сказал Харитонов

Так вот откуда инсайд))
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Чигорин
Харитонов ?! Убьёт Александра.
+4
-1
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dreamstep
Сапп пробитый но не пропитый, может Сашке и зарядить нехило. А Харитон вообще ещё недавно выступал с серъёзными соперниками, смысла нет драться им с Сашей, будет избиение в одни ворота.
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Великий Алонсо
50 летний Сапп у которого было 15 поражений подряд нокаутами и сдачей. Хотя даже такой "боец" будет фаворитом против нынешнего Емельяненко 😂
+7
0
+7
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