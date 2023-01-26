Александр Емельяненко может подраться с Сергеем Харитоновым и Бобом Саппом

Промоутер Владимир Хрюнов сообщил о планах тяжеловеса Александра Емельяненко.

«У Александра Емельяненко достаточно грандиозные планы. Мы наметили достаточно серьезную работу.

Рассматриваем вероятность проведения его боя с и .

Он планирует провести следующий поединок 17 марта», – сказал Харитонов.

В середине декабря Емельяненко проиграл блогеру Святославу Коваленко раздельным решением судей.

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