Харитонов высмеял новый имидж Емельяненко: «Это склонности какие-то непонятные»
Боец Сергей Харитонов прокомментировал решение Александра Емельяненко покрасить волосы и бороду в белый.
— Видели, как сейчас Александр выглядит?
— Нет. А как он выглядит?
— Так он теперь на вас похож.
— Серьезно?
— Серьезно.
— На меня он похожим быть...
— Так он же покрасился!
— А, покрасился. То, что он блондин, что ли. Я видел. Думал, он поседел от пьянок. А это он покрасился, да? Это склонности какие-то непонятные. К чему - непонятно.
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