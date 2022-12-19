Харитонов про бой с Емельяненко: «Пускай платят. Просто так я не буду давать пинков под жопу алкоголику»

назвал условие поединка с .

«Если кто-то готов выложить деньги, я выйду и пинков под жопу напинаю. Не вопрос. Знаю, какой сегодня будет результат боя.

15-20 лет назад это была бы конкуренция. Сегодня я знаю, какой будет исход. Я знаю, но просто люди хотят это увидеть.

Пускай платят. Просто так я не буду давать пинков под жопу алкоголику», – сказал Харитонов.

Харитонов про Емельяненко: «Чучело огородное. Проиграть пацану на 25 кг меньше тебя?»

Харитонов – о поражении Емельяненко: «Просто, #####, позор. Докатился, что уже блогеры ######»