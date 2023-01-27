Менеджер Емельяненко: «На первый план в противостоянии с Харитоновым выйдут гонорары»

Теги Александр Емельяненко MMA Сергей Харитонов Александр Шлеменко тяжелый вес (MMA) Бокс/MMA/UFC

Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, подтвердил интерес к поединку с Сергеем Харитоновым.

– В России осталось мало фамилий, чьи бои прогремят на всю страну и будут обсуждаться не только в спортивном сегменте. Я вижу два поединка: Емельяненко – Александр Шлеменко и Емельяненко – Харитонов.

Совсем недавно Владимир Хрюнов в одном из интервью сказал о рассмотрении боя между Александром и Харитоновым. Я могу это подтвердить. Но в этом противостоянии на первый план выйдут гонорары. И Сергей, и Александр должны много заработать.

- У нас перед глазами бои Емельяненко младшего с Вячеславом Дациком и Святославом Коваленко, где результат был очень печальным, особенно в поединке с первым бойцом. А вы говорите про Шлеменко и Харитонова…

– Да, после боя с Коваленко очень многие скажут, что и Шлеменко, и Харитонов без проблем могут пройти Александра. Но я бы хотел отметить положительную динамику в подготовке Александра в сравнении с тем, что было год полтора назад.

Если Александр будет мотивирован, то он может хорошо выступить и в этих противостояниях. При всем уважении к Шлеменко он идет не на лучшей стадии боев. Сергей Харитонов вообще непонятно, на какой стадии находится. Но я уверен, что для боя с Александром Сергей придет в хорошую форму.

В общем, посмотрим. Эти два боя будут востребованы на рынке. Емельяненко и Шлеменко – антагонисты. Им есть о чем поспорить. А про отношения с Харитоновым даже вспоминать не надо, там будут искры. Эти бои посмотрит вся страна.

Я бы хотел провести эти поединки, и есть заинтересованности двух промоушенов в этих противостояниях. Но окончательное решение за Сашей. Все зависит от его желания и подготовки. И это касается не только встреч с Шлеменко и Харитоновым, а вообще всех боев с участием Емельяненко.

Александр Емельяненко может подраться с Сергеем Харитоновым и Бобом Саппом

 

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5 комментариев

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Неизменно Тит
Ответ shahmur
Пока не угробят Алекспндра Емельяненко эти менеджеры не успокоятся
Тут как раз обратная история. Пока менеджеры находят ему бои, у него есть стимул тренироваться. Как только бои закончатся, он превратится в бомжа года за полтора без возможности вылезти обратно.
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+3
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Неизменно Тит
Ответ Yaroslav Mudritsky
Вся страна уже ждала 15 лет и посмотрела 13 секунд. Слишком легкий бой будет, Харитон не уровень Сани. Думаю с Монголом или Джигурдой бой бы был более эпический, да и кассу собрал бы неплохую
Запашного еще можно позвать.
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Forever and Ever
Нынешнего АЕ Харитонов с закрытыми глазами уработает за 20 секунд, а без закрытых секунд за 5.
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0
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shahmur
Пока не угробят Алекспндра Емельяненко эти менеджеры не успокоятся
+2
-2
0
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Yaroslav Mudritsky
Вся страна уже ждала 15 лет и посмотрела 13 секунд. Слишком легкий бой будет, Харитон не уровень Сани. Думаю с Монголом или Джигурдой бой бы был более эпический, да и кассу собрал бы неплохую
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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