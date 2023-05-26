Сергей Харитонов: «Емельяненко – ничтожество. Спросите у матерей, чьих дочерей он изнасиловал»

Сергей Харитонов раскритиковал Александра Емельяненко.

«Никаких слов поддержки. Вы это объясните матерям, чьих дочерей он изнасиловал в свое время. Вы видите один эпизод, а я знаю больше вас. Есть вещи, которые можно забыть, простить, а есть те, которые забыть невозможно.

В словах поддержки нуждается человек, который сделал что-то непереходящее определенные нормы, потом это осознал и перед всеми извинился. Скажу так: для меня это не человек. Это ничтожество. Кем он был, тем он и остался.

У него был шанс выбраться из этого болота. Талантливых людей много, которые где-то в молодости показывают результаты, а потом спиваются», – сказал .

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