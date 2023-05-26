Сергей Харитонов: «Емельяненко – ничтожество. Спросите у матерей, чьих дочерей он изнасиловал»

Теги Александр Емельяненко MMA Сергей Харитонов контент Бокс/MMA/UFC

Сергей Харитонов раскритиковал Александра Емельяненко.

«Никаких слов поддержки. Вы это объясните матерям, чьих дочерей он изнасиловал в свое время. Вы видите один эпизод, а я знаю больше вас. Есть вещи, которые можно забыть, простить, а есть те, которые забыть невозможно.

В словах поддержки нуждается человек, который сделал что-то непереходящее определенные нормы, потом это осознал и перед всеми извинился. Скажу так: для меня это не человек. Это ничтожество. Кем он был, тем он и остался.

У него был шанс выбраться из этого болота. Талантливых людей много, которые где-то в молодости показывают результаты, а потом спиваются», – сказал Сергей Харитонов.

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3 комментария

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Александр Степанов
Емельяненко мл безусловно напорол в свое время и в известной степени чудак на м, но так смешно, когда Харитоша выступает моральным камертоном. Чел, который на всю страну опозорился после сумчатой истории. Молчал бы.
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Dinamik1
В таком случае это должно заинтересовать правоохранительные органы.Он же сказал что изнасиловал не одну.
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Костя Петров
Ответ Dinamik1
В таком случае это должно заинтересовать правоохранительные органы.Он же сказал что изнасиловал не одну.
Ну видно эти дела замяли красиво
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