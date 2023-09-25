Фрэнк Уоррен: «Вряд ли Джошуа рискнет драться с Чжилеем. Чжан может нокаутировать его одним ударом»

Теги Фрэнк Уоррен Чжан Чжилей Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Фрэнк Уоррен сомневается, что Энтони Джошуа решится на поединок с Чжаном Чжилеем.

«Этот бой организовать несложно, но я не думаю, что Джошуа рискнет драться с Чжилеем… Если Чжан поймает Энтони одним из своих мощных ударов, то это будет нокаут. Я в этом не сомневаюсь», – заявил промоутер Фрэнк Уоррен.

Эдди Хирн: «Джошуа бьет так же сильно, как Чжилей, но гораздо быстрее. Энтони всегда мечтал о поединке с ним, но нам нужен Уайлдер»

Фрэнк Уоррен: «Все ждут большого предложения из Саудовской Аравии. Если бы речь шла о славе, то Джошуа и Усик согласились бы на бой с Фьюри»

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3 комментария

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Деревянная рука
Да и я могу.Но попаду ли?Вот в чём вопрос
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Фифа Алекс
нужно выходить и побеждать 40-го дедушку!но дедушка не промах,его и с хрговичем прихватили если честно!
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