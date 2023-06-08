Фрэнк Уоррен: «Джошуа, вероятно, сейчас прочесывает кладбища, где ищет, с кем мог бы подраться»

Теги Фрэнк Уоррен Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Диллиан Уайт бокс Бокс/MMA/UFC

Фрэнк Уоррен высмеял решение Энтони Джошуа отказаться от поединка с Тайсоном Фьюри.

«Джошуа, вероятно, сейчас прочесывает кладбища, где ищет, с кем мог бы подраться... Диллиан Уайт был полностью уничтожен Тайсоном Фьюри в прошлом году. В чем смысл?» – заявил менеджер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен.

В апреле 2022 года Тайсон Фьюри победил нокаутом в шестом раунде соотечественника Диллиана Уайта.

Диллиан Уайт – о турнире между Усиком, Фьюри, Джошуа и Уайлдером: «Будет очень трудно организовать подобное соревнование, не потратив миллиард»

Хирн про организацию боя Фьюри – Джошуа: «Вероятность составляет 70-80%, но все может измениться очень быстро»

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1 комментарий

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Вася Енотов
Ну такой себе юморок)
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