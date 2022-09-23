Хирн про организацию боя Фьюри – Джошуа: «Вероятность составляет 70-80%, но все может измениться очень быстро»

Промоутер Эдди Хирн рассказал о сложностях в организации боя и .

«Мы получили контракт от команды Фьюри несколько дней назад. Это было не то, чего мы ждали. Мы вернули его назад, и теперь он становится таким, как мы ожидали.

Мы не говорим ничего негативного, как и они. Я никогда не разговаривал с Фрэнком Уорреном, поэтому был не уверен, что это сработает.

Но сейчас я встретился с Джорджем Уорреном, и мы нашли общий язык, очень хорошо поладили. Думаю, что мы отложили все дела в сторону и сказали: «Смотрите, у нас есть шанс сделать что-то особенное. У нас мало времени, трансляторы должны провести переговоры, но мы бы хотели это сделать».

Когда мы получили контракт, то это было 90 на 10 не в пользу боя, но теперь мы положительно смотрим на его организацию. Вероятность составляет 70-80%, но все может измениться очень быстро. Кто-то внезапно травмируется, кому-то понадобится больше времени, или Тайсон захочет драться с кем-то другим», – сказал Хирн.

Боб Арум: «Не думаю, что бой Фьюри и Джошуа состоится. Зачем Энтони идти на такой риск?»

Эгис Климас: «Фьюри боится Усика, но мы за ним бегать не собираемся – у него один пояс, у нас три»