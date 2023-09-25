Эдди Хирн: «Джошуа бьет так же сильно, как Чжилей, но гораздо быстрее. Энтони всегда мечтал о поединке с ним, но нам нужен Уайлдер»

Теги Чжан Чжилей Энтони Джошуа бокс Джо Джойс Эдди Хирн Бокс/MMA/UFC

Промоутер Энтони Джошуа не исключает поединок с Чжаном Чжилеем.

«Поединок Энтони Джошуа и Джо Джойса был бы огненным. Честно говоря, Джошуа нет смысла продолжать драться. У него была отличная карьера. Он выиграл Олимпиаду и был временным чемпионом мира в тяжелом весе, помимо того, что заработал много денег.

Джошуа бьет так же сильно, как Чжан, но гораздо быстрее. Энтони всегда мечтал о поединке с ним. Он побил Чжана в любительских – это был классный бой. Конечно, мы бы могли подраться в Китае. Но деньги говорят, что нам стоит устроить поединок на «Уэмбли».

Нам нужен бой с Уайлдером. Я думаю, что с Чжаном легче биться, но он все еще опасен, так что, почему бы и нет?» – заявил промоутер Эдди Хирн.

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2 комментария

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Ollagir
Бред.
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Костя Петров
Да толку от его скорости, у Чжилея хороший тайминг, характер бойца, IQ, и слевой он поезд может остановить. Как раз интересно Чжилея с Руисом посмотреть.
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