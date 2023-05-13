Александр Усик кратко описал каждого топового супертяжа
Александр Усик дал краткую характеристику сильнейшим боксерам супертяжелого веса.
1. Усик – справедливость.
2. Тайсон Фьюри – цыганская королева.
3. Энтони Джошуа – AJ.
4. Деонтей Уайлдер – нокаут.
5. Энди Руис – мексиканский воин.
6. Филип Хргович – серьезный парень.
7. Чжан Чжилей – железный подбородок.
8. Джо Джойс – медленный.
9. Диллиан Уайт – опасный.
10. Джозеф Паркер – друг Фьюри.
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