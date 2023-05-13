Александр Усик кратко описал каждого топового супертяжа

Теги Александр Усик Деонтей Уайлдер Чжан Чжилей Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Энди Руис-младший Диллиан Уайт бокс Джозеф Паркер Филип Хргович Джо Джойс Бокс/MMA/UFC

Александр Усик дал краткую характеристику сильнейшим боксерам супертяжелого веса.

1. Усик – справедливость.

2. Тайсон Фьюри – цыганская королева.

3. Энтони Джошуа – AJ.

4. Деонтей Уайлдер – нокаут.

5. Энди Руис – мексиканский воин.

6. Филип Хргович – серьезный парень.

7. Чжан Чжилей – железный подбородок.

8. Джо Джойс – медленный.

9. Диллиан Уайт – опасный.

10. Джозеф Паркер – друг Фьюри.

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7 комментариев

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azt3c14
Куда же убежала справедливость - когда бандиты пришли захватывать храмы на Украине,а эта самая справедливость утверждала что будет драться с монахами против преступников.Тьфу,тьфу,тьфу
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Гусейн Магомедрасулов
Флюгер)
+8
-6
+2
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Qwerty Иванов
Ответ dmitrii7856@icloud.com
Прям список фюрера ☝️
выше смотри,получается список Флюгера
+1
-1
0
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Stivi M.D.
Ответ azt3c14
Куда же убежала справедливость - когда бандиты пришли захватывать храмы на Украине,а эта самая справедливость утверждала что будет драться с монахами против преступников.Тьфу,тьфу,тьфу
Что ты несешь…
+1
-1
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