Абдель-Азиз – Ковингтону: «Единственный раз, когда ты промолчал, это бой, в котором Камару сломал тебе челюсть»

Теги UFC MMA Фабрисио Вердум Колби Ковингтон Камару Усман Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

Али Абдель-Азиз намекнул Колби Ковингтону, что он постоянно жалуется.

«Эй, Колби, в прошлый раз, когда тебя ударили по лицу в буфете, ты и твой друг выдвинули обвинения. Когда тебя ударил Вердум, ты аналогично начал жаловаться, а единственный раз, когда ты промолчал, это бой, в котором Камару сломал тебе челюсть», – заявил менеджер Али Абдель-Азиз.

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4 комментария

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hala18
Ответ Вася Енотов
Интересно как работает соображалка Азиза? То есть нет разницы между потасовкой в буфете и поединком в клетке? Или может Колби должен был подать заяву на Усмана, за сломанную челюсть? Не опрадываю Ковингтона, но в его действиях как раз есть понятная линия поведения. Если тебя атаковали словестно, то отвечай словами или выходи в клетку и действуй. Выяснять отношения на улице, это нарушение закона и именно в в рамках закона реагирует Колби. Правильно это или нет, я не буду давать оценку. Но логика его действий абсолютно понятна и объяснима.
Он получил по морде за свой паганый язык, семью задел- получил в буфете, нацию задел- получил бумерангом и после всего этого, он как шакал побежал писать заявление, зная, что он заслужил это. В нынешнем поколении он герой, а в поколении чуть раньше с ним бы никто не здоровался. Это у нас в стране я имею ввиду. Вот и вся суть. И Азиз именно на это и сделал уклон.
+11
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+8
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Oleg Where
Ответ Ruslan Isaev
Оскорблять семью детей, нацию это по твоему так по спортивному? Колби сам доводит до такого а потом бежит в полицию. Колби не рукопожатный в среде ММА, его болельщики это в основном нацики ну или дегенераты.
Ща тебя заминусит поколение доты и твича, где любят оскорблять матерей, но не любит отвечать за эти слова и сразу вспоминают законы, одновременно ненавидя эти законы, власть и все что с ними связано. Удивительные создания.
+7
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Вася Енотов
Интересно как работает соображалка Азиза? То есть нет разницы между потасовкой в буфете и поединком в клетке? Или может Колби должен был подать заяву на Усмана, за сломанную челюсть? Не опрадываю Ковингтона, но в его действиях как раз есть понятная линия поведения. Если тебя атаковали словестно, то отвечай словами или выходи в клетку и действуй. Выяснять отношения на улице, это нарушение закона и именно в в рамках закона реагирует Колби. Правильно это или нет, я не буду давать оценку. Но логика его действий абсолютно понятна и объяснима.
+9
-6
+3
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Ruslan Isaev
Ответ Вася Енотов
Интересно как работает соображалка Азиза? То есть нет разницы между потасовкой в буфете и поединком в клетке? Или может Колби должен был подать заяву на Усмана, за сломанную челюсть? Не опрадываю Ковингтона, но в его действиях как раз есть понятная линия поведения. Если тебя атаковали словестно, то отвечай словами или выходи в клетку и действуй. Выяснять отношения на улице, это нарушение закона и именно в в рамках закона реагирует Колби. Правильно это или нет, я не буду давать оценку. Но логика его действий абсолютно понятна и объяснима.
Оскорблять семью детей, нацию это по твоему так по спортивному? Колби сам доводит до такого а потом бежит в полицию.
Колби не рукопожатный в среде ММА, его болельщики это в основном нацики ну или дегенераты.
+9
-7
+2
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