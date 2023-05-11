Абдель-Азиз – Ковингтону: «Единственный раз, когда ты промолчал, это бой, в котором Камару сломал тебе челюсть»

Али Абдель-Азиз намекнул Колби Ковингтону, что он постоянно жалуется.

«Эй, Колби, в прошлый раз, когда тебя ударили по лицу в буфете, ты и твой друг выдвинули обвинения. Когда тебя ударил Вердум, ты аналогично начал жаловаться, а единственный раз, когда ты промолчал, это бой, в котором Камару сломал тебе челюсть», – заявил менеджер Али Абдель-Азиз.

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