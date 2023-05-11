Хабиб: «Провели серьезные переговоры. Умар скоро будет в главном бою UFC»

Хабиб Нурмагомедов заявил, что его брат Умар скоро подерется в главном бою турнира UFC.

«Сегодня провели серьезные переговоры. Умар скоро будет в main event в UFC», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, что в январе Умар Нурмагомедов досрочно одолел бразильца Раони Барселоса в рамках турнира UFC, который проходил в Лас-Вегасе.

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