Хабиб: «Провели серьезные переговоры. Умар скоро будет в главном бою UFC»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Али Абдель-Азиз Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов заявил, что его брат Умар скоро подерется в главном бою турнира UFC.

«Сегодня провели серьезные переговоры. Умар скоро будет в main event в UFC», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, что в январе Умар Нурмагомедов досрочно одолел бразильца Раони Барселоса в рамках турнира UFC, который проходил в Лас-Вегасе.

Абдель-Азиз – о Доминике Крузе: «Никто не хочет драться с Умаром Нурмагомедовым. Нужен бой против этой легенды»

Умар Нурмагомедов: «Соперники опасаются команду Хабиба. Поэтому никто из топ-15 рейтинга не хочет драться со мной»

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9 комментариев

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alex8585
Кальмар Хабибомедов
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Timurbai
Ответ Brigande
Умару одна яркая победа в мэин ивенте и он даже обгонит ледокола в титульной гонке .
Да сейчас с учетом его отношения к Стерлингу, любой обгоняет ледокола в титульной гонке ))
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Тосканский Дьявол
Умар Сандхагэн
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Brigande
Умару одна яркая победа в мэин ивенте и он даже обгонит ледокола в титульной гонке .
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Вася Енотов
В реале скорее всего будет Кори в соперниках или кто-то другой, не очень умелый в партере и титульник в Абу-Даби как привычное следствие... Это вам не Тони со своей победной серией и без титульника и не Дариуш, которому вечно будет недоставать одного поединка до боя с Махачевым.
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Brigande
Ответ Timurbai
Да сейчас с учетом его отношения к Стерлингу, любой обгоняет ледокола в титульной гонке ))
Ну да , да и видно как у Уайта бомбит от этой ситуации , что готов любому более и менее на серии и хайпе дать титульник.
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