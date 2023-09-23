Махачев – о вызове Ковингтона: «Легкие деньги»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев уверен в легкой победе над Колби Ковингтоном.

«Легкие деньги», – написал в соцсетях чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Ранее Колби Ковингтон заявил, что хочет провести первую защиту титула в полусреднем весе против Махачева, потому что в его дивизионе нет достойных соперников.

Колби Ковингтон: «Хабиб боялся меня. Его папочка понимал, что подниматься в весе было бы неразумно»

Василевский – о возможном поединке Махачева и Ковингтона: «Не назвал бы Ислама фаворитом»

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7 комментариев

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SGambler
Сура 31. Лукман, 18-й аят. «И не криви щеку свою пред людьми, [отворачиваясь надменно], и не ходи по земле горделиво. Поистине, Аллах не любит всякого гордеца, хвастливого!»
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⚽️JuventuS⚽️
Было бы прекрасное избиение 👏
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Дмитрий Карачевцев
Ответ ⚽️JuventuS⚽️
Было бы прекрасное избиение 👏
Согласен дружище. По сути что может Колби Исламу предложить,я думаю Ислам даже в стойке его разберёт
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Akimakim
Ответ ⚽️JuventuS⚽️
Было бы прекрасное избиение 👏
Изобьет так же, как Волкановски?
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Oleg Where
Ответ SGambler
Сура 31. Лукман, 18-й аят. «И не криви щеку свою пред людьми, [отворачиваясь надменно], и не ходи по земле горделиво. Поистине, Аллах не любит всякого гордеца, хвастливого!»
Вполне адекватная оценка от Ислама.

А ты что, сидишь в комнате, байтишь в интернете мусульман? =)

«И [удаляюсь, с Твоей, Господи, помощью] от зла завистника, когда тот завидует [черной завистью, желая другому разрушения и уничтожения, лишения благ и благополучия]» (Св. Коран, 113:5).
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