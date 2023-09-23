Махачев – о вызове Ковингтона: «Легкие деньги»
Ислам Махачев уверен в легкой победе над Колби Ковингтоном.
«Легкие деньги», – написал в соцсетях чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Ранее Колби Ковингтон заявил, что хочет провести первую защиту титула в полусреднем весе против Махачева, потому что в его дивизионе нет достойных соперников.
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А ты что, сидишь в комнате, байтишь в интернете мусульман? =)
«И [удаляюсь, с Твоей, Господи, помощью] от зла завистника, когда тот завидует [черной завистью, желая другому разрушения и уничтожения, лишения благ и благополучия]» (Св. Коран, 113:5).