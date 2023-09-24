Прохазка показал фото с отдыха в Исландии: «Я зарядился, а теперь время заточить клинок»
Иржи Прохазка выложил фото с отдыха в Исландии.
«Полностью заряжен. Спасибо, Исландия! А теперь пришло время заточить клинок», – подписал публикацию в соцсетях бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка.
Напомним, что Прохазка подерется с Алексом Перейрой за вакантный пояс UFC в соглавном бою UFC 295.
Перейра – о поединке с Прохазкой: «Не думаю, что кто-то пожалеет о просмотре нашего боя. Это будет бомба!»
Перейра – о Прохазке: «Его стиль может показаться немного сложным, но у меня много опыта. Я привык к таким соперникам»
3 победы в UFC, над гейткипером Оздемиром, убитым Рейесом, уходящего на пенсию Тейшейру еле побил. Кардио слабое, идет вперед как алкаш, пропускает в будку.
Эти 3 победы отражают нижайший уровень дивизиона, кроме женского я даже не знаю где можно титульник получить после таких побед.
Пока что от него больше вот таких вот фотографий в соцсетях, чем боев с хорошими оппонентами.
Нам нужен Перейра.