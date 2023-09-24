Прохазка показал фото с отдыха в Исландии: «Я зарядился, а теперь время заточить клинок»

Иржи Прохазка выложил фото с отдыха в Исландии.

«Полностью заряжен. Спасибо, Исландия! А теперь пришло время заточить клинок», – подписал публикацию в соцсетях бывший чемпион UFC в полутяжелом весе .

Напомним, что Прохазка подерется с за вакантный пояс UFC в соглавном бою 295.

Перейра – о поединке с Прохазкой: «Не думаю, что кто-то пожалеет о просмотре нашего боя. Это будет бомба!»

Перейра – о Прохазке: «Его стиль может показаться немного сложным, но у меня много опыта. Я привык к таким соперникам»