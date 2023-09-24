Прохазка показал фото с отдыха в Исландии: «Я зарядился, а теперь время заточить клинок»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Иржи Прохазка Алекс Перейра UFC 295 Бокс/MMA/UFC

Иржи Прохазка выложил фото с отдыха в Исландии.

«Полностью заряжен. Спасибо, Исландия! А теперь пришло время заточить клинок», – подписал публикацию в соцсетях бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка.

Напомним, что Прохазка подерется с Алексом Перейрой за вакантный пояс UFC в соглавном бою UFC 295.

Перейра – о поединке с Прохазкой: «Не думаю, что кто-то пожалеет о просмотре нашего боя. Это будет бомба!»

Перейра – о Прохазке: «Его стиль может показаться немного сложным, но у меня много опыта. Я привык к таким соперникам»

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3 комментария

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Давид Кочинян
Заслуженный чемп. Хочу, чтобы уложил Перейру спать, тем более опыт с сокомандником есть 👀
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RashNomadKazakh
Ответ Давид Кочинян
Заслуженный чемп. Хочу, чтобы уложил Перейру спать, тем более опыт с сокомандником есть 👀
Он вечно целящегося Алекса вырубит легко и сразу. Как же раздражает эта манера Алекса ждать. По сути влетел старому поляку, который и сам то ничего не сделал. А потом Прохазка Анкалаев или Хилл (скорее он).
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Oleg Where
Ответ Давид Кочинян
Заслуженный чемп. Хочу, чтобы уложил Перейру спать, тем более опыт с сокомандником есть 👀
Какой еще заслуженный чемп?

3 победы в UFC, над гейткипером Оздемиром, убитым Рейесом, уходящего на пенсию Тейшейру еле побил. Кардио слабое, идет вперед как алкаш, пропускает в будку.

Эти 3 победы отражают нижайший уровень дивизиона, кроме женского я даже не знаю где можно титульник получить после таких побед.

Пока что от него больше вот таких вот фотографий в соцсетях, чем боев с хорошими оппонентами.

Нам нужен Перейра.
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